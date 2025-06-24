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Башмет, актеры Миронов и Смольникова откроют международный фестиваль Чайковского в Клину

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского, который пройдет в подмосковном Клину в 11-й раз, откроется 27 июня спектаклем-концертом по роману Николая Гоголя "Мертвые души" и произведению Альфреда Шнитке "Гоголь-сюита".

Согласно информации на сайте фестиваля, государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета выступит совместно с актерским дуэтом Евгения Миронова и Марии Смольниковой.

Немецкая оперная певица Симона Кермес, которую называют королевой барокко, и Klazz Brothers & Cuba Percussion - проект, объединяющий классическую музыку с кубинскими ритмами, продолжат мероприятие вечером джаза 28 июня.

На следующий день для гостей фестиваля солисты, хор и оркестр театра "Геликон-опера" исполнят оперу Чайковского "Черевички" в постановке режиссера Сергея Новикова и дирижера Филиппа Селиванова. "Впервые эта опера будет представлена там, где она создавалась великим русским композитором", - отмечают организаторы.

Центральный военный оркестр министерства обороны продолжит программу в рамках молодежного дня 3 июля, а актер Игорь Костолевский предстанет 4 июля в спектакле-концерте режиссера Марины Брусникиной.

Балетная программа "Денис Родькин и друзья" запланирована на 5 июля, а один из самых востребованных пианистов мира Борис Березовский закроет фестиваль 6 июля.

Клин Евгений Миронов Юрий Башмет Игорь Костолевский Мария Смольникова
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