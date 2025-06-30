Швыдкой исключил "отмену" азербайджанской культуры в РФ в ответ на действия Баку

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Россия не будет "отменять" азербайджанскую культуру в ответ на решение Минкультуры Азербайджана отменить все российские культурные мероприятия в стране, но будет рекомендовать гражданам, в том числе деятелям культуры, взвешивать все риски поездок в Азербайджан, заявил "Интерфаксу" спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"С моей точки зрения, расследование криминального прошлого российских граждан в Екатеринбурге, вряд ли разумно смешивать с межгосударственными взаимодействиями России и Азербайджана в сфере культуры. То, что в дружественной нам стране запретили выступления российских артистов, включая детские коллективы, участвующие в международных мероприятиях в Баку, с моей точки зрения, шаг неправомерный и обедняющий, прежде всего, культурный ландшафт Азербайджана", - сказал Швыдкой.

"Со своей стороны мы, естественно, будем рекомендовать российским гражданам, в том числе деятелям культуры, взвешивать все риски своих поездок в Азербайджан, но "отменять" азербайджанскую культуру в России мы не собираемся", - подчеркнул Швыдкой.

Он также отметил, что Россия уже проходила "отмену русской культуры в недружественных государствах, и, как показало время, она ни к чему не привела, потому что отменить русскую культуру по определению невозможно".

Ранее сообщалось, что Минкультуры Азербайджана в связи с инцидентами в Екатеринбурге против выходцев из этой республики отменило все культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие, запланированные к проведению по линии российских государственных и частных учреждений.

Позже стало известно, что парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Россию из-за инцидента в Екатеринбурге.

28 июня в СКР сообщили, что в Екатеринбурге задержаны несколько человек, которые подозреваются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы. Позднее суд санкционировал арест трех задержанных и еще троим продлил срок содержания под стражей на 72 часа.

После этого в МИД Азербайджана вызвали временного поверенного в делах посольства России в Баку. Российскому дипломату выразили протест в связи с рейдами представителей силовых структур России "в квартирах, где проживают наши соотечественники". До сведения российской стороны доведено, что в Баку ожидают расследования инцидента.

29 июня Минкультуры Азербайджана сообщило, что в стране отменили все культурные мероприятия с участием России из-за инцидента в Екатеринбурге. По той же причине парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Россию.

По последним данным СКР, по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге задержано шесть человек, еще двое скончались.