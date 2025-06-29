Поиск

Суд в Екатеринбурге арестовал еще двоих обвиняемых в убийствах

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал по 19 июля включительно еще двоих обвиняемых в причастности к совершениям заказных убийств в прежние годы, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Ранее на такой же срок арестовали еще одного мужчину.

Кроме того, удовлетворено ходатайство о продлении еще троим фигурантам срока содержания на 72 часа.

В РоссииСуд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в причастности к убийствам прошлых летЧитать подробнее

Всем обвиняемым вменяется пункт "ж" часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Как сообщалось, ранее в Екатеринбурге силовики задержали несколько человек, которые подозреваются в участии в заказных убийствах и покушениях в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы.

Между тем, на задержания в Екатеринбурге отреагировал МИД Азербайджана. В ведомство вызвали временного поверенного в делах посольства РФ в Баку. По сообщению пресс-службы азербайджанского МИД, российскому дипломату выразили протест в связи с рейдами представителей силовых структур России "в квартирах, где проживают наши соотечественники". До сведения российской стороны доведено, что в Баку ожидают расследования инцидента.

В воскресенье Минкультуры Азербайджана сообщило, что в стране отменили все культурные мероприятия по линии России из-за инцидента в Екатеринбурге.

По той же причине парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Россию.

Екатеринбург Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Почти два миллиона школьников отпраздновали выпускные по всей России

Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в РФ после задержаний в Екатеринбурге

Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в РФ после задержаний в Екатеринбурге

Путин примет участие в саммите БРИКС на следующей неделе по видеоконференцсвязи

В Кремле сообщили, что встреча Путина и Трампа может состояться в любой момент

Песков заявил, что подтолкнуть РФ за счет какого-то давления к переговорам по Украине невозможно

Утверждено постановление правительства РФ о создании Черноморского заповедника

Утверждено постановление правительства РФ о создании Черноморского заповедника

Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в причастности к убийствам прошлых лет

Лавров заявил, что РФ не готова к жульническим подходам по урегулированию на Украине

Лавров отметил, что прибывающие в РФ трудовые мигранты должны урегулировать свой статус

Лавров отметил, что прибывающие в РФ трудовые мигранты должны урегулировать свой статус

Посетителей супермаркета во Владивостоке эвакуировали после жалоб на резкий запах неизвестного газа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6631 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана401 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2293 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });