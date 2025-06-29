Суд в Екатеринбурге арестовал еще двоих обвиняемых в убийствах

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал по 19 июля включительно еще двоих обвиняемых в причастности к совершениям заказных убийств в прежние годы, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Ранее на такой же срок арестовали еще одного мужчину.

Кроме того, удовлетворено ходатайство о продлении еще троим фигурантам срока содержания на 72 часа.

Всем обвиняемым вменяется пункт "ж" часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Как сообщалось, ранее в Екатеринбурге силовики задержали несколько человек, которые подозреваются в участии в заказных убийствах и покушениях в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы.

Между тем, на задержания в Екатеринбурге отреагировал МИД Азербайджана. В ведомство вызвали временного поверенного в делах посольства РФ в Баку. По сообщению пресс-службы азербайджанского МИД, российскому дипломату выразили протест в связи с рейдами представителей силовых структур России "в квартирах, где проживают наши соотечественники". До сведения российской стороны доведено, что в Баку ожидают расследования инцидента.

В воскресенье Минкультуры Азербайджана сообщило, что в стране отменили все культурные мероприятия по линии России из-за инцидента в Екатеринбурге.

По той же причине парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Россию.