Пушкинский музей представит серию моновыставок произведений из запасников

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представит проект "Новые шедевры Пушкинского. Выставка одного произведения", в рамках которого представит пять моновыставок, сообщили в пресс-службе музея.

"ГМИИ им. А.С. Пушкина, один из крупнейших музеев страны, регулярно расширяет свою коллекцию, приобретая уникальные памятники культуры. Не все они сразу попадают в постоянную экспозицию. Именно поэтому Пушкинский музей открывает свои запасники и на протяжении 10 недель будет знакомить посетителей с выдающимися произведениями искусства", - сообщили в пресс-службе.

Каждый показ продлится две недели. Серию "Новые шедевры Пушкинского" откроет показ магического жезла - уникального памятника древнеегипетского искусства эпохи Среднего царства (XXI–XVIII века до н. э.). Египтяне верили, что магические жезлы, выполненные из кости гиппопотама, помогали в борьбе с демонами, существами иного мира, обитающими в "сумеречной зоне".

Серию моновыставок продолжат показы "Портрета офицера" Никола Ларжильера (22 июля — 3 августа), рисунка "Два мексиканца" Леонара Фужиты (Цугухару Фудзиты) (5 августа — 17 августа), коллекции английских медалей конца XVII - начала XIX веков (19 августа — 31 августа), "Мадонны с младенцем" Джованни Франческо Барбьери (Гверчино) (2 сентября — 14 сентября).

Все выставки будут сопровождать образовательная и экскурсионная программы.