Поиск

Пушкинский музей представит серию моновыставок произведений из запасников

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представит проект "Новые шедевры Пушкинского. Выставка одного произведения", в рамках которого представит пять моновыставок, сообщили в пресс-службе музея.

"ГМИИ им. А.С. Пушкина, один из крупнейших музеев страны, регулярно расширяет свою коллекцию, приобретая уникальные памятники культуры. Не все они сразу попадают в постоянную экспозицию. Именно поэтому Пушкинский музей открывает свои запасники и на протяжении 10 недель будет знакомить посетителей с выдающимися произведениями искусства", - сообщили в пресс-службе.

Каждый показ продлится две недели. Серию "Новые шедевры Пушкинского" откроет показ магического жезла - уникального памятника древнеегипетского искусства эпохи Среднего царства (XXI–XVIII века до н. э.). Египтяне верили, что магические жезлы, выполненные из кости гиппопотама, помогали в борьбе с демонами, существами иного мира, обитающими в "сумеречной зоне".

Серию моновыставок продолжат показы "Портрета офицера" Никола Ларжильера (22 июля — 3 августа), рисунка "Два мексиканца" Леонара Фужиты (Цугухару Фудзиты) (5 августа — 17 августа), коллекции английских медалей конца XVII - начала XIX веков (19 августа — 31 августа), "Мадонны с младенцем" Джованни Франческо Барбьери (Гверчино) (2 сентября — 14 сентября).

Все выставки будут сопровождать образовательная и экскурсионная программы.

Пушкинский музей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фильм F1 с Брэдом Питтом показал лучший дебют в прокате в истории Apple

В Милане оцепили квартал из-за риска обрушения знака Generali с небоскреба Захи Хадид

В Милане оцепили квартал из-за риска обрушения знака Generali с небоскреба Захи Хадид

Прощание с Валентиной Талызиной пройдет 24 июня в Театре Моссовета

Умершие знаменитости

Умерла актриса Валентина Талызина

Умерла актриса Валентина Талызина

Том Круз получит почетный "Оскар"

Том Круз получит почетный "Оскар"
Умершие знаменитости

Ушла из жизни народная артистка РФ Наталья Тенякова

Ушла из жизни народная артистка РФ Наталья Тенякова

"Последний день Помпеи" впервые за четверть века покажут на выставке в Москве

"Последний день Помпеи" впервые за четверть века покажут на выставке в Москве

Путин предложил учредить день языков народов России

Умершие знаменитости

Умер композитор Евгений Дога

В Китае мужчина сломал две древние статуи воинов терракотовой армии

В Китае мужчина сломал две древние статуи воинов терракотовой армии
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2294 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6632 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });