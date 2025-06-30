Пушкинский музей открыл выставку, посвященную первому крупному гравюрному издательству в Европе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Выставка "Не только Брейгель. Нидерландская гравюра XVI века из собраний Москвы и Санкт-Петербурга", посвященная первому крупному гравюрному издательству в Европе, открылась в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

"В экспозиции показаны гравюры, созданные по рисункам выдающихся европейских художников, в том числе Рафаэля, Бронзино и Питера Брейгеля Старшего. Тематическое разнообразие гравюр, выпущенных в издательстве Кока, отображало мир европейца XVI века и выполняло функцию современной фотографии. Выставка рассказывает о том, как силами одного гравюрного издательства преобразился художественный мир", - сообщили в пресс-службе музея.

В центре внимания выставки - издательский дом "На четырех ветрах" (1550-1570) и его создатель - художник и гравер Иероним Кок. За 20 лет Кок организовал самое крупное в Европе издательство художественных гравюр, которое выпустило около 1400 наименований эстампов на разные темы.

Кок стал первым в Европе и мире, кто начал делать пейзажные серии. Эти работы позволяют сегодня увидеть мир таким, каким его представляли люди XVI века: от зарисовок римских руин до аллегорий смертных грехов в образах причудливых созданий. Фактически издательство Кока стояло у истоков активного создания и распространения визуальных художественных образов. С этим процессом можно сравнить современную фотографию.

"Время работы Иеронима Кока - это время большого запроса на изображение и это время, когда технологии развития гравюрного дела позволили достигать больших тиражей и отправлять эту гравюру по всей Европе и за океан. Так что эта выставка не только про большое и чистое, эта выставка про то, как соединяются технологии, бизнес и искусство", - отметил заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по научной работе Илья Доронченков, слова которого привели в пресс-службе.

"На этой выставке показан очень редкий материал, который зрители увидят, можно сказать, впервые за 100 лет - нидерландская гравюра XVI века. Эстампы выпущены в середине XVI века в Антверпене гравюрным издателем Иеронимом Коком, который за 20 лет существования своего издательства выпустил более тысячи четырехсот наименований гравюр. Важно, что это число означает не тираж, а только наименование гравюр, которые издавались разными тиражами, больше или меньше, в зависимости от спроса", - добавила ведущий научный сотрудник отдела графики ГМИИ им. А.С. Пушкина, куратор выставки Наталия Маркова.

Выставка будет открыта для посетителей с 1 июля по 12 октября в Главном здании Пушкинского музея.