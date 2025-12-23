Директор Пушкинского музея Ольга Галактионова: русское искусство отменить нельзя

Какие выставки ждать в музее в следующем году и как продолжается взаимодействие с зарубежными коллегами

Ольга Галактионова Фото: Елена Короткова

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - О том, какие выставки запланированы в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина в 2026 году, продолжится ли проект "Новые шедевры Пушкинского. Выставка одного произведения", о международном взаимодействии, а также о том, на какой стадии сейчас строительство музейного квартала в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Марии Щеголевой рассказала директор ГМИИ им. Пушкина Ольга Галактионова.

- С момента вашего назначения в Пушкинский музей прошел уже почти год. Расскажите об изменениях, которые произошли в музее за это время. Вы ранее говорили о планах провести ревизию покупок прошлых лет и реструктуризацию кадров. Что уже удалось сделать?

- Вы знаете, работы много проведено, и много, как мне кажется, сделано. Какие-то вещи, конечно, не видны внешнему глазу, потому что очень много внутренней работы, внутренних изменений, в том числе и в кадрах, и в работе, и в построении административной структуры музея, потому что некоторые процессы, к сожалению, были запущены.

Что касается ревизии покупок и пожертвований: мы проводим ревизию. Что делать с ненужными предметами, мы будем решать с учредителем - с министерством культуры. Потому что есть какие-то вещи, которые по ощущению случайно попали в наши фонды. Но это проблема не только нашего музея, но и многих других.

- Расскажите о выставочных планах на следующий год. В этом году музей представил новый проект "Новые шедевры Пушкинского. Выставка одного произведения". Планируется ли его проведение в следующем году и какие работы могут быть представлены в рамках проекта?

- Кстати проект "Новые шедевры Пушкинского. Выставка одного произведения", в том числе, - результат той самой ревизии. Потому что, помимо того, что не очень нужно, обнаружено много сокровищ, которые до сих пор не видели свет. Надо сказать, что этот проект превзошел наши ожидания, он оказался очень популярным и востребованным. Конечно, проект будет продолжен в следующем году, он уже свёрстан из ещё больших алмазов, чем были показаны до этого. И, я думаю, проект "Выставка одного произведения" станет таким сериалом с продолжением.

Планов у нас много. Мы открыли моновыставку Марка Шагала, которая продолжится в следующем году. У нас будет большая выставка, посвящённая буддизму. У нас запланирована выставка "Мадам де Помпадур", моновыставка скульптора Беатрисы Сандомирской, кроме того, мы намерены представить выставку коллекции Барятинских.

Конечно, продолжится тур наших импрессионистов по Сибири. Их путешествие завершится в 2027 году большой выставкой в Москве в Главном здании музея.

И наш совместный проект, который мы планируем с Суздальским музеем, с нашим филиалом "Арсенал" в Нижнем Новгороде и с Эрмитажем - коптское искусство. Мы сейчас ведем достаточно успешные переговоры с египтянами. И это будет, конечно, как принято сейчас говорить, блокбастер.

- Можете рассказать поподробнее о зарубежных выставках? Планируются ли еще зарубежные выставки, ведутся ли сейчас переговоры?

- Вы знаете, я человек достаточно суеверный в рабочих вопросах, поэтому, я считаю, лучше не говорить о том, что еще не произошло, что не подтверждено на бумаге. Конечно, переговоры ведутся. Что касается зарубежного партнерства, у нас будет совместная выставка с Белоруссией - белорусские иконы. Это уже утвержденная история. Сейчас, например, у нас участвует армянская работа в выставке Шагала.

Международное взаимодействие в культуре невозможно остановить. Поэтому, естественно, контакты есть, эта работа продолжается.

- От зарубежных стран поступают предложения музею о проведении выставок работ из собрания музея за рубежом?

- На самом деле, сейчас вопрос только в логистике. Запросы поступают, есть переговоры, обсуждения, дискуссии. У нас было представление нашей работы, книги "Московский Витрувий" с большим научным открытием. И мы как раз обсуждали то, как отреагировали за рубежом, знают ли наши зарубежные коллеги об открытии? Конечно, знают. Конечно, взаимодействие продолжается и на научном уровне.

Поскольку мы все люди образованные, культурное и музейное международное сообщество контактов не теряло. Все равно взаимодействие идет, потому что культура развивается. И все эти люди понимают, что русскую культуру отменить нельзя. Это невозможно, как бы ни хотелось.

Я уже говорила, что мне часто задают вопросы о международном сотрудничестве, и, конечно, подразумевают определенный набор стран. У нас такое количество собственных сокровищ, которые наконец-то надо самим рассмотреть и показать.

- Возвращаясь к уходящему году, сколько человек уже посетили музей? Какие проекты стали самыми популярными, самыми востребованными?

- Год еще не закончился, и я думаю, что выставка Шагала еще привлечет большое количество посетителей, и тогда можно будет говорить о посещаемости. Большой всплеск посещаемости был на выставке "Путь на север". Также большой интерес вызвала выставка "Подвиг музея", и знаю, что в сообществе считалось, что это одна из лучших выставок, посвящённых юбилейной дате – годовщине Победы.

Кроме того, проект "Новые шедевры Пушкинского" очень был востребован. Мы только открыли выставку "Августейшие. Куклы", и на данный момент спрос на нее в два раза выше, чем средняя посещаемость Галереи в будний день.

- Велась ли какая-то статистика по туристам? Сколько иностранных туристов посетило музей?

- Знаете, вести такую статистику достаточно сложно. Конечно, иностранных туристов много, и это стабильно. Очень много запросов от наших коллег из посольств по организации посещения групп туристов. Большой поток внутренних туристов. Но мы не можем отследить, турист это или нет, потому что в билете эти данные не отображаются. Знаю, что из городов России очень многие приезжают специально для посещения нашего музея. Классические цели поездки в Москву: Красная площадь, Пушкинский музей, Третьяковка.

- Ольга Николаевна, хотела спросить вас про музейный квартал. Сроки по завершению строительства музейного квартала неоднократно менялись, ранее ожидалось, что первые здания откроются в 2026 году, до 2030 года строительство должно быть завершено. Изменились ли планы? На какой стадии сейчас строительство музейного квартала?

- Музейный квартал откроется, он будет, конец стройки уже виден. Спасибо нашим дорогим партнёрам ППК за огромную работу, которую они делают. Музейный квартал откроется. Но я понимаю, что стройка началась настолько давно, что мир с тех пор несколько раз изменился. И это касается не только каких-то событий, но и банально технологий, которые развивались за это время. Мы живем в другом мире, в трижды поменявшемся. Поэтому надо полностью переосмысливать наполнение музейного квартала. Здесь важнее не когда стены сдадут, хотя это тоже достаточно длительный процесс, а наполнение.

- Есть ли понимание, когда Главное здание музея может уйти на ремонт?

- Мы активно прорабатываем вопрос начала ремонта без закрытия Главного здания. И кстати я видела в Египте, как ведут ремонт в Каирском музее без закрытия основного здания. Я считаю, что неправильно закрывать Главное здание Пушкинского музея, потому что это как храм. Наше Главное здание — это большая часть музея.