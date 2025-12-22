Поиск

Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России

Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России
Председатель Союза кинематографистов России (СКР) режиссер Никита Михалков
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Председателем Союза кинематографистов России (СКР) переизбран режиссер Никита Михалков, сообщили в организации по итогам прошедшего в понедельник съезда.

КультураМединский возглавил Союз писателей РоссииМединский возглавил Союз писателей РоссииЧитать подробнее

"Приняв отчет за 2021-2025 годы, Съезд избрал на новый срок председателя Союза кинематографистов России кинорежиссера, народного артиста России Никиту Михалкова", - говорится в сообщении пресс-службы союза.

По итогам съезда также были определены приоритетные темы, среди них развитие региональной политики и поддержка молодых кинематографистов. Новым направлением обозначена деятельность в сфере кинообразования. Кроме того, в рамках съезда состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Союзом кинематографистов России и Союзом театральных деятелей РФ.

Союз кинематографистов России - всероссийская общественная организация, которая объединяет профессиональных деятелей кинематографии. Организация была основана на учредительном съезде, состоявшемся 27-28 февраля 1990 года в Москве. Устав был принят 30 ноября 1991 года. Михалков был председателем Союза с 1997 по 2008 годы. В 2008 году председателем был избран режиссер Марлен Хуциев, однако это решение было оспорено рядом членов союза. В 2009 году Михалков собрал внеочередной съезд, на котором был переизбран председателем.

Никита Михалков Союз кинематографистов России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Михалков остался

Новости

Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России

 Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России

Умер актер Анатолий Лобоцкий

 Умер актер Анатолий Лобоцкий

Лувр временно закрылся из-за забастовки сотрудников музея

Третьяковка откроет музей в мастерской Эрика Булатова и Олега Васильева

 Третьяковка откроет музей в мастерской Эрика Булатова и Олега Васильева

Умер актер из "Криминального чтива" и "Маски" Питер Грин

 Умер актер из "Криминального чтива" и "Маски" Питер Грин

Панно Коровина "Северное сияние" представили в Третьяковке после реставрации

 Панно Коровина "Северное сияние" представили в Третьяковке после реставрации

Моновыставка Марка Шагала открылась в Пушкинском музее

 Моновыставка Марка Шагала открылась в Пушкинском музее

На торги Московского аукционного дома выставят коллекцию русской живописи с эстимейтом 2,5 млрд руб.

 На торги Московского аукционного дома выставят коллекцию русской живописи с эстимейтом 2,5 млрд руб.

Русский музей в 2026 году представит масштабную выставку Айвазовского

"Франкенштейн" и "Битва за битвой" номинированы на премию "Золотой глобус"

 "Франкенштейн" и "Битва за битвой" номинированы на премию "Золотой глобус"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7939 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });