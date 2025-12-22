Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России

Председатель Союза кинематографистов России (СКР) режиссер Никита Михалков Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Председателем Союза кинематографистов России (СКР) переизбран режиссер Никита Михалков, сообщили в организации по итогам прошедшего в понедельник съезда.

"Приняв отчет за 2021-2025 годы, Съезд избрал на новый срок председателя Союза кинематографистов России кинорежиссера, народного артиста России Никиту Михалкова", - говорится в сообщении пресс-службы союза.

По итогам съезда также были определены приоритетные темы, среди них развитие региональной политики и поддержка молодых кинематографистов. Новым направлением обозначена деятельность в сфере кинообразования. Кроме того, в рамках съезда состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Союзом кинематографистов России и Союзом театральных деятелей РФ.

Союз кинематографистов России - всероссийская общественная организация, которая объединяет профессиональных деятелей кинематографии. Организация была основана на учредительном съезде, состоявшемся 27-28 февраля 1990 года в Москве. Устав был принят 30 ноября 1991 года. Михалков был председателем Союза с 1997 по 2008 годы. В 2008 году председателем был избран режиссер Марлен Хуциев, однако это решение было оспорено рядом членов союза. В 2009 году Михалков собрал внеочередной съезд, на котором был переизбран председателем.