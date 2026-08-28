Московский губернский театр интегрирован во МХАТ имени Горького

Сергей Безруков Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Художественный руководитель МХАТ имени Горького Сергей Безруков сообщил об интеграции с Московским губернским театром (МГТ).

"Было принято решение об интеграции Московского губернского театра во МХАТ имени Горького", - сказал Безруков журналистам в пятницу на презентации нового сезона театра.

"МГТ теперь стал частью МХАТ им. Горького. Из приобретений - у МХАТ теперь есть Губернская сцена МХАТа", - отметил он.

По словам Безрукова, произошло "возвращение в родную гавань". Худрук напомнил, что Московский областной драматический театр имени А. Н. Островского в свое время появился благодаря артисту МХАТ им. М. Горького Сергею Сверчкову. В дальнейшем, в 2013 году, драмтеатр стал Московским губернским театром и теперь воссоединился с МХАТ.