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Московский губернский театр интегрирован во МХАТ имени Горького

Московский губернский театр интегрирован во МХАТ имени Горького
Сергей Безруков
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Художественный руководитель МХАТ имени Горького Сергей Безруков сообщил об интеграции с Московским губернским театром (МГТ).

"Было принято решение об интеграции Московского губернского театра во МХАТ имени Горького", - сказал Безруков журналистам в пятницу на презентации нового сезона театра.

"МГТ теперь стал частью МХАТ им. Горького. Из приобретений - у МХАТ теперь есть Губернская сцена МХАТа", - отметил он.

По словам Безрукова, произошло "возвращение в родную гавань". Худрук напомнил, что Московский областной драматический театр имени А. Н. Островского в свое время появился благодаря артисту МХАТ им. М. Горького Сергею Сверчкову. В дальнейшем, в 2013 году, драмтеатр стал Московским губернским театром и теперь воссоединился с МХАТ.

МХАТ имени Горького Сергей Безруков Московский губернский театр
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