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Бернем переадресовал Британскому музею вопрос о возвращении Греции мраморов Элгина

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Энди Бернем заявил, что решение о возвращении Греции скульптур и рельефов Парфенона (мраморов Элгина) будет принимать Британский музей, сообщает Financial Times.

"В конце концов это дело Британского музея, не так ли?" - сказал он в интервью газете.

При этом он отметил что "выступает за использование дипломатии в сфере культуры".

Отмечается, однако, что в 2023 году Бернем решительно настаивал на том, чтобы вернуть скульптуры в Грецию. Тогда на открытии Манчестерского музея он заявил, что глава Британского музея "Джордж Осборн должен отдать мраморы Элгина". Бернем призывал "использовать культуру, чтобы изменить представление о Великобритании по всему миру".

Долгие годы идет спор о принадлежности этих объектов. Греция считает их своим национальным достоянием. Власти Великобритании считали, что этот вопрос должно решать руководство музея, которое в свою очередь, сетует на то, что закон о Британском музее 1963 года запрещает музею выставлять экспонаты за пределами страны или продавать их.

Скульптуры, которые предназначались для украшения Парфенона, в начале XIX века вывез из Греции Томас Брюс, граф Элгин. С 1816 года они хранятся в Британском музее в Лондоне.

Греция Британский музей Великобритания Энди Бернем Мраморы Элгина
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