Астрономы поставили под сомнение июньскую датировку "Звёздной ночи" Ван Гога

Посетители рассматривают "Звездную ночь" Ван Гога в Музее современного искусства в Нью-Йорке Фото: Liao Pan/China News Service/VCG via Getty Images

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Астрономы поставили под сомнение общепринятую датировку картины Винсента ван Гога "Звёздная ночь", предположив, что полотно могло быть основано на реальном предрассветном небе июля 1889 года и не является исключительно плодом его воображения.

Согласно исследованию, опубликованному в Scientific Reports, небесные объекты, изображённые на картине, соответствуют конфигурации около 22 июля 1889 года. Авторы отмечают, что тонкий серп луны, Венера и звёздное скопление Гиад могли быть видны художнику из окна психиатрической лечебницы в Сен-Реми-де-Прованс.

Июньская датировка опирается на письмо Ван Гога брату Тео от середины июня, в котором он описывал "новое исследование звездного неба", а также на сведения о приступе художника в июле, который, как считается, лишил его возможности работать. Версия о "воображаемом небе" основана на предположении о несоответствии небесной конфигурации июня изображению на картине.

Южнокорейская команда сопоставила ранний набросок Ван Гога с реальным ландшафтом и использовала астрономическое программное обеспечение для реконструкции неба каждого дня июня и июля 1889 года. Наиболее близкое совпадение, по их данным, приходится на 22 июля.

При этом исследователи признают, что результаты не являются окончательными: Ван Гог мог объединить элементы неба нескольких дней.

Музей ван Гога в Амстердаме, не участвовавший в исследовании, заявил, что его специалисты подтверждают июньскую датировку картины. В музее отметили, что полотно было написано на холсте, полученном художником в начале июня, а 2 июля он отправил брату рисунок, основанный на картине. Также музей сообщил, что около 22 июля у Ван Гога произошёл тяжёлый приступ, после которого он не мог работать более месяца. "Ван Гог не стремился к точному сходству, - цитирует представителя музея The Guardian. - Поэтому положение изображенных небесных тел не может служить надежной основой для датировки работы".

Ряд специалистов, включая профессора Техасского государственного университета Дональда Олсона, выразили сомнения в выводах исследования, указав на несоответствие положения Венеры и скопления Гиад расчётным данным.