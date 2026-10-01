Поиск

Редкие работы Ван Гога, Моне и Сезанна будут проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке

Оценочная стоимость картин превышает $450 млн

Редкие работы Ван Гога, Моне и Сезанна будут проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке
"Цветущие каштаны", Винсент ван Гог
Фото: Sotheby's New York / Blaquier-Arrieta collection

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Аукционный дом Sotheby's выставил на торги 12 картин художников-импрессионистов и модернистов из частной коллекции аргентинского коллекционера Нелли Аррьеты де Блакье, пишет The Guardian.

Коллекция, долгие годы недоступная публике и обладавшая репутацией "почти мифической", включает произведения Винсента ван Гога, Поля Сезанна, Клода Моне, Поля Гогена, Камиля Писсарро, Эдгара Дега, Пьера-Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Андре Дерена, Анри де Тулуз-Лотрека и Мориса де Вламинка. Совокупная стоимость работ, по оценке Sotheby's, превышает $450 млн.

КультураПортрет кисти Климта продан за рекордные $236 млнПортрет кисти Климта продан за рекордные $236 млнЧитать подробнее

Среди наиболее дорогих лотов - картина Винсента ван Гога "Цветущие каштаны" (1890 г.), оцененная в $180 млн, а также "Арлекин" Сезанна ($150 млн). "Цветущие каштаны" относятся к позднему периоду творчества Ван Гога, когда художник работал в Овер-сюр-Уаз после выписки из клиники в Сен-Реми. Работа ранее принадлежала брату художника Тео, а затем американскому продюсеру Джорджу Гард "Бадди" ДеСилве. Это одна из восьми картин, созданных в Овере, которые остаются в частных руках.

По словам Филипа Хука, бывшего директора департамента импрессионизма и модернизма Sotheby's, открытие коллекции для рынка является "историческим моментом": значительная часть работ долгое время находилась в частных руках и не экспонировалась. Саймон Шоу, старший арт-советник аукционного дома, охарактеризовал собрание как "миниатюрный Музей Орсе, впервые открывающий двери для публики".

Картины будут показаны в Лондоне в течение двух дней, после чего отправятся на выставочные туры в Тайбэй, Гонконг и Париж. Аукцион назначен на 18 ноября и пройдет в Нью-Йорке.

Ван Гог Поль Сезанн Клод Моне Альфред Сислей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Редкие работы Ван Гога, Моне и Сезанна будут проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке

 Редкие работы Ван Гога, Моне и Сезанна будут проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке

Организатор сообщил, что концерты Канье Уэста в октябре в РФ не состоятся

 Организатор сообщил, что концерты Канье Уэста в октябре в РФ не состоятся

Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV VMA

 Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV VMA

Более 115 млн билетов на 58 млрд руб. купили по "Пушкинской карте" за пять лет

 Более 115 млн билетов на 58 млрд руб. купили по "Пушкинской карте" за пять лет

Умер джазмен Алексей Козлов

 Умер джазмен Алексей Козлов

Марина Влади умерла в возрасте 88 лет

 Марина Влади умерла в возрасте 88 лет

Машков предложил из-за кадрового голода отправлять выпускников театральных вузов в регионы

Букеровская премия объявила шорт-лист 2026 года

 Букеровская премия объявила шорт-лист 2026 года

Следующая церемония вручения премии "Золотая маска" пройдет в Челябинске

 Следующая церемония вручения премии "Золотая маска" пройдет в Челябинске

Личные вещи Брижит Бардо проданы на аукционе в Париже почти за 1 млн евро

 Личные вещи Брижит Бардо проданы на аукционе в Париже почти за 1 млн евро
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3807 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12024 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов