Власти назвали исчерпанной "скамейку запасных" директоров московских театров

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Глава департамента культуры столицы Александр Кибовский обратился к художественным руководителям и директорам театров с просьбой помочь в формировании кадрового резерва будущих директоров театральных организаций Москвы.

"Как становятся люди руководителями театральных организаций - судьба. Но могу вам сказать, что театров у нас 82, и постепенно возникает вопрос, связанный с тем, что надо назначать их руководителей (директоров - ИФ), не говорю о художественных руководителях. Честно могу признаться, у нас скамейка запасных завершилась", - сказал Кибовский, выступая в среду на заседании Совета директоров и художественных руководителей театров и концертных организаций, подведомственных департаменту культуры.

Он считает неверной политику назначения директоров по принципу "кто с кем знаком, дружил, служил".

"А попытаться сформировать из людей управленческие кадры, которые хотят в этом направлении самореализовываться, это крайне важно. Мы будет такую программу на базе нашего кадрового центра департамента культуры начинать. Если мы не начнем этого сегодня, то через год-два мы окажемся в кадровом тупике", - добавил Кибовский.