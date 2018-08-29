Гендиректором РГБ назначили экс-главу Библиотеки иностранной литературы

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил гендиректором Российской государственной библиотеки Вадима Дуду. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Назначить Дуду Вадима Валерьевича генеральным директором федерального государственного учреждения "Российская государственная библиотека" сроком на пять лет", - говорится в документе.

С 2015 года Дуда возглавлял Всероссийскую библиотеку иностранной литературы им.М.И.Рудомино.

До этого исполняющим обязанности генерального директора РГБ был Владимир Гнездилов.