"Палаты бояр Романовых" в Зарядье откроются в пятницу после реконструкции

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Музей "Палаты бояр Романовых" в московском парке Зарядье в пятницу откроется после реставрации, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский в четверг на своей странице "ВКонтакте".

"Отличный подарок столице ко Дню города. 7 сентября - открытие после реставрации "Палат бояр Романовых" музея ГИМ (Государственного исторического музея - ИФ)", - написал министр. "Фасадам и богатым интерьерам боярского дома в Зарядье вернули прежний облик, задуманный архитектором Федором Рихтером", - отметил он.

Палаты бояр Романовых - памятник гражданской архитектуры конца XV-XVII в. Это единственный музей, знакомящий посетителей с боярским бытом допетровской эпохи. Музей находится на территории парка Зарядье.