Культура

"Рома" Куарона удостоена "Золотого льва" Венецианского фестиваля

"Рома" Куарона удостоена "Золотого льва" Венецианского фестиваля
Альфонсо Куарон с "Золотым львом"
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Обладателем главной награды 75-го Венецианского фестиваля, "Золотого льва", стал фильм "Рома" мексиканца Альфонсо Куарона.

КультураРоссийская актриса Наталия Кудряшова получила приз Венецианского кинофестиваляРоссийская актриса Наталия Кудряшова получила приз Венецианского кинофестиваляЧитать подробнее

Как передает корреспондент "Интерфакса" в субботу, решение жюри было объявлено на церемонии на главной площадке смотра - Sala Grande.

Режиссер со сцены поблагодарил женщин, которые работали над фильмом, и отметил, среди прочего, стриминговую платформу Netflix, которая выступала в качестве создатели картины.

Рома" Альфонсо Куарона на протяжении всего фестиваля входил в тройку лидеров рейтинга как кинокритиков, так и публики. Черно-белая лента рассказывает о непростой жизни семьи среднего класса в Мехико 1970-х годах - об отношениях внутри семьи, со служанками, чьи судьбы переплетаются на фоне исходящих в стране митингов, столкновений с полицией и политических беспорядков.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Венецианский кинофестиваль, кино, Альфонсо Куарон, Рома

Новости по теме

Культура
Российская актриса Наталия Кудряшова получила приз Венецианского кинофестиваляРоссийская актриса Наталия Кудряшова получила приз Венецианского кинофестиваля
Наградой отмечена ее роль в фильме "Человек, который удивил всех"Подробнее
 Пой, танцуй, будь собойПой, танцуй, будь собой
Сразу два фильма на Венецианском кинофестивале посвящены теме музыкальной индустрииПодробнее
 Киноакадемия США в 2019 году не будет вручать "Оскар" за лучший популярный фильмКиноакадемия США в 2019 году не будет вручать "Оскар" за лучший популярный фильм
О новой номинации объявили в прошлом месяце, не обозначив ее критерииПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
В российский кинопрокат выходят двенадцать фильмовПодробнее
Юлия Самойлова рассказала о готовности эмигрировать из РоссииЮлия Самойлова рассказала о готовности эмигрировать из России
Певица не уточнила степень готовностиПодробнее
 Минкультуры дополнительно проверит фильм "Похищенные сокровища Европы"Минкультуры дополнительно проверит фильм "Похищенные сокровища Европы"
Задержка с выдачей прокатного удостоверения возникла из-за закона, запрещающего демонстрировать свастику, что вызывает вопросы даже к картине о преступлениях нацистовПодробнее
 Стивену Сигалу и Кевину Спейси не стали предъявлять обвинения в изнасилованииСтивену Сигалу и Кевину Спейси не стали предъявлять обвинения в изнасиловании
Актеров подозревали в сексуальных преступлениях, якобы совершенных в начале 1990-х, по другим предполагаемым фактам изнасилований расследования продолжаютсяПодробнее
 Земфира выпустила первую за пять лет песнюЗемфира выпустила первую за пять лет песню
Певица положила стихи Иосифа Бродского на музыку, привлекла к записи музыканта Mujuice, а к созданию обложки - Ренату Литвинову и Гошу РубчинскогоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 сентября6 фото
07 сентября
Фотохроника 7 сентября
Лучшие фото недели10 фото
07 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 6 сентября6 фото
06 сентября
Фотохроника 6 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Google объяснили блокировку рекламных роликов НавальногоВ миреРПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалииСпортСМИ сообщили о планах Джона Терри перейти в "Спартак"В миреСМИ узнали о попытке отравления соратника Березовского в ВеликобританииВ РоссииПричиной аварийной посадки самолета "Ютэйр" в Сочи назвали внезапный порыв ветраВ миреСМИ сообщили об американских учениях в Сирии "в ответ на российские угрозы"

"Рома" Куарона удостоена "Золотого льва" Венецианского фестиваля

"Рома" Куарона удостоена "Золотого льва" Венецианского фестиваля

Объявлены победители фестиваля "Киношок"

Российская актриса Наталия Кудряшова получила приз Венецианского кинофестиваля

Российская актриса Наталия Кудряшова получила приз Венецианского кинофестиваляНаградой отмечена ее роль в фильме "Человек, который удивил всех" Подробнее

В Донецке установили мемориальный камень на месте гибели Захарченко

Что произошло за день: суббота, 8 сентября

Google удаляет рекламу Навального, Джон Терри переходит в "Спартак", а РПЦ ссорится с Константинополем Подробнее

Кудрин посоветовал не торопиться с переходом на рубли в международных расчетах

Греция отказала в визе управляющему делами Московской патриархии

Кудрин предупредил, что новые санкции США могут забрать у России часть прироста ВВП

Младшая из сестер Хачатурян переведена в психиатрическую лечебницу при "Бутырке"

Информации о результатах психолого-психиатрической экспертизы у адвокатов пока нет Подробнее

Спасенных у берегов Крыма моряков с поломанного буксира доставили на берег

В Грузии закрыли порт Батуми из-за сильного шторма

МИД РФ сообщил о контроле властей над ситуацией в Басре в районе генконсульства

В южной иракской провинции проходят протесты, вызванные недовольством жителей плохим состоянием социальной инфраструктуры Подробнее

Путин поздравил москвичей с Днем города

Премьер Армении заявил об отсутствии кризиса в отношениях с Россией

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');