Российская актриса Наталия Кудряшова получила приз Венецианского кинофестиваля

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российская актриса Наталия Кудряшова, сыгравшая в фильме "Человек, который удивил всех" получила приз 75-го Венецианского кинофестиваля в секции "Горизонты" за главную женскую роль.

Как передает корреспондент "Интерфакса" в субботу, решение жюри было объявлено на церемонии на главной площадке смотра - Sala Grande.

"Мы привезли сложный фильм. Нам в России сложно делать смелые фильмы, но, мне кажется, мы начали и, надеюсь, продолжим", - сказала актриса, получая награду.

Она поблагодарила свою семью: "Благодаря вам я так чутко чувствую жизнь и могу передавать ее".

Фильм кинорежиссеров Наталии Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех" о смене половой идентичности вошел в программу "Горизонты". В ней участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа.

Критики на кинофестивале тепло приняли фильм, после показа встретив финальные титры аплодисментами.

Картина - драматическая притча о борьбе человека за жизнь. Действие происходит в сибирской глубинке. Главный герой неизлечимо болен, испробовав разные методы, в попытке остаться в живых, он решает примерить на себя личность женщины.

Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов, Наталия Кудряшова, Юрий Кузнецов и Павел Майков.

Фильм был создан при поддержке Минкультуры РФ, а также при участии Эстонии и Франции. На этапе создания лента получила грант европейского фонда Eurimages, поддержку Эстонского института кино, а также победила на питчингах в Трансильвании и на Азиатском кинофоруме в Гонконге, в результате чего была представлена на Каннском кинорынке в 2018 году.