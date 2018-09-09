Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 сентября

Очевидцы говорят, что она кричит по-арабски и пытается нападать на прохожих Подробнее

СМИ сообщили о бегающей с ножом женщине в британском городе Барнсли

В Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с Варфоломеем Подробнее

РПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалии

Изначально переписку пытались представить как попытку предложить секс в обмен на выгодную должность Подробнее

8 сентября 10:19

СМИ узнали о попытке отравления соратника Березовского в Великобритании

Полиция вновь взялась за происшествие 2013 года, которое тогда не восприняли всерьез Подробнее

8 сентября 04:59

СМИ сообщили об американских учениях в Сирии "в ответ на российские угрозы"

Более 100 бойцов возглавляемой США коалиции начали учения в провинции Хомс Подробнее

7 сентября 19:15

Константинопольский патриархат назначил своих экзархов на Украину

Двое экзархов были назначены "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине" Подробнее

7 сентября 15:33

Путин ответил Эрдогану на слова об отсутствии в декларации пункта о перемирии в Идлибе