Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 сентября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия разбился в машине, возвращаясь из официальной поездки в Сирию.
- Американские прокуроры признали, что ошиблись, обвиняя гражданку России Марию Бутину в попытке получить должность через постель.
- Серена Уильямс проиграла в финале US Open молодой японке Наоми Осаке. После матча она обвинила главного судью в сексизме.
- Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон получил "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале за фильм "Рома".