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Культура

Объявлены победители фестиваля "Киношок"

Есть обновление от 21:38

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Анапе на церемонии закрытия XXVII кинофестиваля "Киношок" объявлены победители всех конкурсов. Главный приз "Золотая лоза" вручили картине "Мунабия" режиссера Таалайбека Кулмендеева, продюсеры - Фархад Бекманбетов и Таалайбек Кулмендеев (Киргизия).

В конкурсе полнометражных фильмов специальный диплом большого жюри с формулировкой "За бережное отношение к национальным традициям" достался картине "Байгал" режиссера Ильдара Ягафарова.

Приз за лучшую мужскую роль - Владимир Толоконников (посмертно) в фильме "Дед" режиссера Алексея Шемеса (Россия).

Приз за лучшую женскую роль – Нарине Григорян в фильме режиссера Анаит Абад "Ева" (Армения-Иран).

Приз им. Княжинского за лучшую операторскую работу – киргизская "Ночная авария", оператор Кабылжан Хамидов.

Приз за лучший сценарий – фильм "Мунабия", сценаристы Казат Акматов и Таалайбек Кулмендеев (Киргизия). Таалайбек Кулмендеев является также и режиссером этой ленты.

Приз за лучшую режиссуру – "Дед" режиссера Алексея Шемеса. "Дед" также удостоился приза аккредитованной прессы им. Шиловой.

Приз за лучшую музыку получил киргизский фильм "Ночная авария", композитор Асылбек Озубеков.

В конкурсе документального кино приз за лучший фильм достался картине "Мастерская", режиссер Сергей Карандашов (Россия). Диплом жюри "За открытие мира живой природы Камчатки" присудили операторской группе ленты "Медведи Камчатки. Начало жизни" (Россия). Диплом жюри "За бесстрашное освещение острой социальной темы" - картине "Не женское бремя", режиссер Токтобек Усонов (Киргизия).

В конкурсе короткометражного кино спецприз жюри "За яркое воплощение темы любви к кино" вручили фильму "Киноман", режиссер Аскар Нуракун уулу (Киргизия). Спецприз жюри "За впечатляющее воплощение актуальных проблем современных подростков на экране" - фильму "Видео Марата", режиссер Алимжан Кудабаев (Казахстан). Главный приз конкурса достался ленте "Путешествие в Париж", режиссер Мария Полякова (Россия).

В конкурсе телевизионных фильмов "ТВ-ШОК" победители определились зрительским голосованием.

1-е место – "Приличная семья сдаст комнату", режиссер Елена Яковлева (Россия)

2-е место – "Арена для убийства", режиссер Дмитрий Аверин (Россия)

3-е место – "Галина", режиссер Эдуард Пальмов (Россия)

В конкурсе детского кино "Киномалышок" главный приз получила картина "По совести", режиссер Евгений Сергеев (Россия). Приз за лучшую мужскую роль Артем Венгерович, фильм "Тум-Паби-Дум", режиссер Вячеслав Никифоров (Белоруссия). Приз за лучшую женскую роль – Дарья Чистякова, фильм "Бегство рогатых викингов", режиссер Илья Белостоцкий (Россия).

XXVII фестиваль "Киношок" проходил в Анапе со 2 сентября.

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Теги: Киношок

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