Актер Том Харди представит в Москве фильм "Веном"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Английский актер Том Харди приедет в Москву, чтобы представить фильм "Веном" по комиксам Marvel о журналисте Эдди Броке.

"Рады сообщить, что в пятницу, 21 сентября, в Москву прилетает актер Том Харди, чтобы представить свой новый фильм "Веном" (в прокате с 4 октября)", - сообщили журналистам в пресс-службе компании WDSSPR в понедельник.

Харди, известный по ролям в картинах "Выживший", "Дюнкерк", "Темный Рыцарь: "Возрождение легенды", сыграл в фильме "Веном" главного героя. В фильме рассказывается о том, как в героя вселяется существо-симбиот и наделяет его сверхчеловеческими способностями.

В картине также сыграли Мишель Уильямс, Риз Ахмед и другие.