Сотрудничеством с Московской Кинокомиссией заинтересовались создатели "Звёздных войн"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - За год работы Московской Кинокомиссии ей поступил 131 запрос о сотрудничестве, заинтересованность выразили производитель "Звёздных войн" Lucas Film Limited, создатель франшизы про Бриджит Джонс Working Title и многие другие.

"Всего за период с августа 2017 по август 2018 года сотрудниками Роскино было организовано и проведено 247 встреч с компаниями из более чем 60 стран мира, в их числе США, Великобритания, Австралия, Израиль, Китай, Италия, Франция и другие страны. В адрес Московской Кинокомиссии поступил 131 запрос о сотрудничестве, предложения как от независимых производителей контента, так и от лидеров международной индустрии развлечений", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскино.

Там отметили, что многие компании целенаправленно интересуются возможностью включить Москву в качестве локации в будущие проекты. "Перед тем, как приступить к созданию структуры Московской Кинокомиссии, мы изучили опыт работы более 40 кинокомиссий мира, от европейских до азиатских и североамериканских. (...) Москва, с ее великолепными локациями и с профессионалами международного уровня, располагает огромным потенциалом для международного производства. То, что Московскую Кинокомиссию представляет Роскино, добавляет новой структуре веса, ведь мы уже более 8 лет системно работаем над продвижением российской киноиндустрии в мире", - привели в пресс-службе слова генерального директора Роскино Екатерины Мцитуридзе. Говоря о стратегии, она отметила, что пока конкурировать Москве стоит за проекты, в частности, с Лондоном и Парижем – цены там ближе к московским.

В 2017 - 2018 годах в рамках продвижения Московской Кинокомиссии Роскино провело мероприятия на крупнейших международных кинорынках мира для привлечения зарубежных кино- и телепроизводящих съемочных групп. В частности, в рамках рынка телевизионного и цифрового контента MIPTV после презентации информацию о Кинокомиссии и ее услугах взяли в работу представители таких крупных структур, как HBO, Starz, CBS, Amazon, BBC и другие.

Московская Кинокомиссия официально учреждена распоряжением Правительства Москвы в феврале 2018 года, работа по созданию и продвижению институции шла, начиная с января 2017 года. Задачи Кинокомиссии – поддержка российских и международных кино- и телепроизводящих компаний, заинтересованных в съемках на территории Москвы, содействие в решении организационных, административных, и производственных вопросов, консультации по выбору локаций, получении разрешений на съемки и предоставление доступа на труднодоступные локации.