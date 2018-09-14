Объявлен шорт-лист премии "Ясная поляна" в номинации "Современная русская проза"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В шорт-лист литературной премии "Ясная Поляна" в номинации "Современная русская проза" вошли три произведения, сообщила пресс-служба музея-усадьбы "Ясная Поляна" (Тульская область).

В короткий список вошли "Праздник лишних орлов" Александра Бушковского, "Прыжок в длину" Ольги Славниковой и "Памяти памяти. Романс" Марии Степановой.

"Выбрать только три книги - решение, к которому мы пришли, долго обсуждая список в Ясной Поляне. Можно было бы прибавить еще несколько, но трудно было бы объяснить, почему добавили именно их. А выбор этих трех может объяснить каждый член жюри. У нас не было задачи поражать именами, была задача показать что-то пульсирующее - эти тексты не вписываются ни в какую тенденцию, это три очень непохожих автора и текста, а вместе они соединились в то, что мы хотим предъявить нашей премией", - прокомментировал председатель жюри премии "Ясная Поляна", советник по культуре президента РФ Владимир Толстой.

Всего в 2018 году на премию было номинировано 152 текста, опубликованных как в виде отдельной книги, так и в литературных журналах. В длинный список номинации "Современная русская проза" жюри включили 43 произведения.

При этом "Прыжок в длину" Славниковой уже стал победителем премии "Книга года 2018" в номинации "Проза года".

В этом году жюри выбирает лучшие художественные произведения в двух категориях: "Современная русская проза" и "Иностранная литература", а также выбирает лауреата в новой номинации "Событие". "Современная русская проза" определяет круг литературных тенденций настоящего времени. Номинаторами произведений выступают издательства, "толстые" литературные журналы, лауреаты прошлых лет, писательские союзы.

Призовой фонд премии "Ясная Поляна" в 2018 году составил 6,2 млн рублей. Лауреат премии в номинации "Современная русская проза" получит 3 млн рублей, а авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой 1 млн рублей. 24 октября жюри премии "Ясная Поляна" назовет лауреатов во всех номинациях. По традиции, церемония награждения лауреатов пройдет в Большом театре в Москве.

Литературная премия "Ясная Поляна" ежегодно с 2003 года присуждается писателям, произведения которых наследуют традиции классической литературы.

На данный момент "Ясная Поляна" является самой крупной ежегодной литературной премией России. В разные годы ее лауреатами в различных номинациях становились Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Василий Голованов, Михаил Тарковский, Роман Сенчин.