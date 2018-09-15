В Доме музыки пройдет джазовый концерт, посвященный 120-летию Гершвина

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В субботу в Московском международном Доме музыки состоится концерт, приуроченный к 120-летию со дня рождения американского композитора и пианиста Джорджа Гершвина, становление и расцвет творчества которого совпали с "веком джаза".

Как сообщили организаторы, в программе концерта будут представлены джазовые композиции начала ХХ века, музыкальные партии из произведений Гершвина, мелодии из американских мюзиклов и кинофильмов. Также в этот вечер прозвучит легендарное произведение Гершвина - "Рапсодия в стиле блюз" (Rhapsody in Blue, 1924) для фортепиано с оркестром в исполнении пианиста Олега Аккуратова, саксофониста Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра.