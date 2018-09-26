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Культура

Директор музея Рахманинова в Тамбовской области подарил региону выкупленные им земли усадьбы композитора

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Тамбовская область приняла в собственность земли, безвозмездно переданные региону директором музея-усадьбы композитора Сергея Рахманинова в Ивановке Александром Ермаковым, говорится в постановлении администрации региона.

Ермаков рассказал "Интерфаксу", что здание Дома культуры, котельной и два земельных участка находились до недавних пор в собственности Березовского сельсовета. В 2017 году недвижимость выставили на торги. Сельсовет планировал выручить 220 тыс. рублей за одноэтажное здание ДК площадью 291,3 кв. м., котельную площадью почти 12 кв. м, и земельный участок площадью 2002 кв. м. Отдельным лотом продавался еще один земельный надел площадью 3638 кв. м.

Новому владельцу недвижимость досталась за 153 тыс. рублей, однако покупатель согласился перепродать лот Ермакову.

"В течение семи месяцев мы собирали деньги для того, чтобы выкупить землю и здание ДК. Теперь же недвижимость безвозмездно передается в собственность Тамбовской области с целью дальнейшего развитии музейного комплекса", - отметил директор музея.

Ранее сообщалось, что музей-усадьба Рахманинова в Тамбовской области может стать первым в регионе музеем-заповедником. В июне госорган по охране памятников региона включил в перечень выявленных объектов культурного наследия имение дворян Сатиных "Ивановка".

Кроме того, под охрану планируется взять около 5 тыс. га земли, при этом в территорию достопримечательного места попадут: большая часть деревни Ивановка, где расположена усадьба-музей Рахманинова, поселки Красный, Сабуровский, Ивановское товарищество и кладбище на территории бывшего села Вязовка.

Сейчас под госохраной находятся здание усадьбы Сатиных (музей Рахманинова), являющееся памятником федерального значения, и прилегающая территория площадью 18 га. Концепция музея-заповедника пока разрабатывается.

В имении родственников - дворян Сатиных - в Ивановке Рахманинов гостил почти каждую весну с 1890 по 1917 годы. Решение о создании здесь мемориального дома-музея композитора было принято в 1978 году, в 1982 году музей открыли для посетителей. С 1983 года в Ивановке реализуется план полного воссоздания усадебного комплекса.

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