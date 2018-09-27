Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - На этой неделе в российский кинопрокат выходят четырнадцать фильмов, в том числе отечественная драма "Непрощенный" и фантастический фильм "Тайна дома с часами". "СКАН-Интерфакс" проанализировал, какие премьеры чаще всего упоминались в СМИ.

Первую строчку рейтинга с 311 упоминанием за сентябрь занял фильм "Непрощенный" режиссера Сарика Андреасяна. Картина снята по мотивам авиакатастрофы над Боденским озером. Главный герой ленты инженер-строитель Виталий Калоев (Дмитрий Нагиев) решает отомстить диспетчеру, по вине которого погибли его родные.

Втрое место с 274 упоминаниями занял фильм "Тайна дома с часами" режиссера Элая Рота - экранизация готического романа Джона Беллэрса. В центре сюжета мальчик-сирота Льюис (Оуэн Ваккаро), который переезжает в особняк к своему дяде Джонатану (Джек Блэк). Дядя вместе с соседкой, миссис Циммерман (Кейт Бланшетт), оказывается волшебником. Героям предстоит разрушить коварные планы злого колдуна Исаака Изарда, который изобрел магические часы, отсчитывающие время до апокалипсиса.

На третьей строчке с 226 упоминаниями российско-литовская драма "Сердце мира" режиссера Натальи Мещаниновой. Согласно сюжету молодой ветеринар Егор (Степан Девонин) живет вдали от цивилизации на одной из тренировочных станций для охотничьих собак. Егор всегда готов помочь хозяину станции Николаю Ивановичу (Дмитрий Поднозов) и его родным, но ежедневные человеческие заботы герою не по душе.

Четвертое место с 225 упоминаниями заняла приключенческая комедийная лента "Человек, который убил Дон Кихота" режиссера Терри Гиллиама. Герою фильма режиссеру Тоби Граммету (Адам Драйвер) попадается на глаза диск с фильмом "Человек, который убил Дон Кихота", над которым он работал в студенческие годы. Тоби отправляется на места съемок фильма, где встречает исполнившего роль Дон Кихота башмачника Хавьера (Джонатан Прайс), который спятил и остался в образе рыцаря, а вернувшегося режиссера принял за Санчо Пансу. Вместе герои отправляются в захватывающее путешествие.

На пятой строчке с 196 упоминаниями триллер "Поиск" Тимура Бекмамбетова и режиссера-дебютанта Аниша Чаганти, все действия которого происходят на экране компьютера. Согласно сюжету отец пропавшей девушки-подростка Дэвид Ким (Джон Чо) в отчаянии взламывает компьютер дочери и узнает много нового о своем ребенке.

Шестое место с 148 упоминаниями занял боевик "Игрушки для взрослых" от создателя "Маппет-шоу" Брайана Хенсона. Герои фильма офицер Конни Эдвардс (Мелисса МакКарти) и частный детектив-марионетка Фил Филлипс (Билл Барретта) берутся за расследование серии загадочных преступлений, связанных со звездами популярного телешоу. Седьмое место занял триллер "Профессионал" (121 упоминание) режиссера Мэттью Росса. В центре сюжета американский наемник Лукас Хилл (Киану Ривз), который приезжает в Россию за партией бриллиантов. Партнеры подставляют Лукаса, после чего ему предстоит схватка с русской мафией.

На восьмой строчке триллер "Мотылек" (92 упоминания) режиссера Михаэля Ноера - экранизация автобиографического романа бывшего заключенного Анри Шарьера. Согласно сюжету Шарьер (Чарли Ханнам) получает пожизненный срок в тюрьме за убийство, которого не совершал. В тюрьме герой заводит дружбу с Луи Дега (Рами Малек) и решается на побег. Девятое место заняла мелодрама "3 дня с Роми Шнайдер" (84 упоминания) режиссера Эмили Атеф. Лента повествует о известной немецко-французской актрисе Роми Шнайдер (Мари Баумер). Роми дает последнее интервью репортеру журнала Stern, находясь в наркологической клинике в Киброне. На десятой строчке с 53 упоминаниями китайский мультфильм "Руби и Повелитель воды" режиссера Дина Ши. Согласно сюжету божья коровка Руби и ее друг Повелитель Воды живут в плену у людей и мечтают вырваться на волю. Однажды им это удается. Теперь друзьям предстоит проделать большой путь, чтобы освободить из заточения собратьев и победить врага — ящерицу Ти-Рекса.

На одиннадцатом месте мультфильм "Похититель носков" (52 упоминания) режиссера Галины Миклиновой снятый по книге Павла Шрута "Носкоеды", который объясняет, куда же постоянно пропадают носки. Оказывается, их поедают носкоеды, которые обитают в каждом доме и проворачивают необычные дела. Менее 50 раз в СМИ упоминалась мелодрама "Букшоп" (42 упоминания) о девушке Флоренс, которая открывает книжную лавку в маленьком городке, но сталкивается с непониманием со стороны соседей, которые не готовы приветствовать появление на витрине "Лолиты" Набокова или "451 по Фаренгейту" Брэдбери. 15 раз упоминался документальный фильм "Нуреев: Его сцена — весь мир" о короле мирового балета. Завершает рейтинг "МУЛЬТ в кино. Выпуск №81. Ещё веселее!" (11 упоминаний) о Ми-ми-мишках, которые решают построить самолет, и героине "Сказочного патруля", которая начинает дружбу со Снежной королевой.