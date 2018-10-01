Главные новости
КультураУмер Шарль АзнавурЭкономикаЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли РоссииВ РоссииПервые блоки двух ТЭС в Крыму запущены в работу
Культура

Christie's выставит на торги керамические вазы Гогена и Пикассо

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - На лондонские торги Christie's в октябре выставят работы Фрэнсиса Бэкона, Герхарда Рихтера, Джорджо Моранди, Поля Гогена.

"Сессию торгов Christie's в октябре откроет посвященный модернистской и современной керамике вечерний кураторский аукцион "Un/Breakable". Вслед за ним 4 октября состоятся вечерние торги "Послевоенное и современное искусство", топ-лотами которого являются шедевры Фрэнсиса Бэкона и Герхарда Рихтера", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома в понедельник.

"Вечером того же дня пройдут тематические торги "Thinking Italian", посвященные итальянскому искусству ХХ века. Жемчужинами этого аукциона, проходящего второй год подряд, станут работы таких художников, как Лучио Фонтана, Джорджо Моранди, Альберто Бурри, Алигьеро Боэтти и Микеланджело Пистолетто. Дневные торги "Послевоенное и современное искусство" пройдут 5 октября", - добавили в пресс-службе аукционного дома.

Одним из топ-лотов аукциона "Un/Breakable" 2 октября станет ваза-портбукет "Атауальпа" (конец 1887 - начало 1888 года) работы Поля Гогена, которая оценивается в 120 - 180 тыс. фунтов. Другим значимым предметом на торгах будет выполненная в 1959 году терракотовая диорама Фаусто Мелотти из его серии работ, исследующих тему кукольного театра (250 - 350 тыс. фунтов).

Творчество Пабло Пикассо будет, в частности, представлено напольной вазой 1950 года "Женщины с вуалями" (400 - 600 тыс. фунтов).

На торгах послевоенного и современного искусства 4 октября коллекционерам представят картину Фрэнсиса Бэкона "Фигура в движении" 1972 года (оценивается в 15 - 20 млн фунтов) и датируемый 1983 годом "Череп" Герхарда Рихтера, который появится на публике впервые за последние 30 лет.

Также уйдут с молотка произведения таких художников, как Джефф Кунс, Лучио Фонтана, Ив Кляйн, Жан Дюбюффе и многих других. В общей сложности на продажу будет выставлено 56 лотов.

Топ-лотами среди работ современного американского искусства станут скульптура "Треснувшее яйцо (синее)" из серии "Празднование" Джеффа Кунса (оценка: 10 - 15 млн фунтов), работа Марка Гротьяна "Без названия (низко опавшее лицо в желтых и зеленых тонах 41.80)". Последняя оценивается в 6 - 8 млн фунтов.

На торгах "Thinking Italian" представят подборку работ Лучио Фонтана с оценочной стоимостью от 800 фунтов до 3 млн фунтов.

В секции, посвященной так называемому "бедному искусству" будут выставлены на торги картина Микеланджело Пистолетто "Марсия с ребенком на руках" (оценивается в 1 - 1,5 млн фунтов) или "Мешок в красных и черных тонах" Альберто Бурри (450 - 600 тыс. фунтов).

На аукционе 5 октября (дневные торги "Послевоенное и современное искусство") будет в общей сложности выставлено более 150 работ. К числу топ-лотов относятся произведения таких художников, как Рудольф Стингел, Эрнст Вильгельм Най, Аниш Капур, Он Кавара и Герхард Рихтер. Верхняя планка оценочной стоимости работ составляет 1 млн фунтов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Christie's

Новости по теме

Культура
Песни Шарля АзнавураПесни Шарля Азнавура
Всемирно известный шансонье ушел из жизни в ночь на 1 октября в возрасте 94 летПодробнее
 "Современник" вернется на Чистые пруды в декабре"Современник" вернется на Чистые пруды в декабре
Возвращение в свое здание после трехлетней реконструкции театр отметит премьерой по пьесе ОхлобыстинаПодробнее
 Умер Шарль АзнавурУмер Шарль Азнавур
Знаменитый французский шансонье скончался в возрасте 94 летПодробнее
 В США скончался исполнитель блюза Отис РашВ США скончался исполнитель блюза Отис Раш
Музыкант умер в возрасте 84 лет из-за осложнений после перенесенного инсульта, сообщили СМИПодробнее
Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Рейтинг возглавляет отечественная драма по мотивам авиакатастрофы над Боденским озеромПодробнее
 Metallica даст концерт в Москве летом 2019 годаMetallica даст концерт в Москве летом 2019 года
Билеты появятся в продаже уже в пятницуПодробнее
 Определились финалисты премии ТЭФИОпределились финалисты премии ТЭФИ
За звание события телесезона будут бороться парад ко дню ВМФ, открытие Крымского моста, фильм "Гоголь", шоу "Секретный миллионер" и сериал "Спящие"Подробнее
 Неутомимый экспериментаторНеутомимый экспериментатор
В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась первая в истории современной России выставка художника Михаила ЛарионоваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 сентября6 фото
28 сентября
Фотохроника 28 сентября
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураУмер Шарль АзнавурЭкономикаЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли РоссииВ РоссииПервые блоки двух ТЭС в Крыму запущены в работуВ миреНобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за работы в области терапии ракаВ РоссииСистему расчета пенсий россиян модернизируют с 2025 годаСпортИгорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

Главред украинского издания "Страна.ua" получил убежище в Австрии

Что произошло за день: понедельник, 1 октября

Умер Шарль Азнавур, объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины, в Москве задержан экс-депутат Верховной рады, в Крыму запущены первые блоки новых ТЭС Подробнее

До конца года в Химках установят 17 зарядок для электромобилей

Иранское судно село на мель под Астраханью

Песни Шарля Азнавура

Песни Шарля АзнавураВсемирно известный шансонье ушел из жизни в ночь на 1 октября в возрасте 94 лет Подробнее

Вдова Цапка отозвала иск о снятии ареста с $6 млн из его наследства

Рубль перешел к укреплению против доллара и евро на усилении роста цен на нефть

Фотохроника 1 октября

Фотохроника 1 октября6 фото

Christie's выставит на торги керамические вазы Гогена и Пикассо

В Армении объявят национальный траур в день похорон Шарля Азнавура

Протестующие против соглашения о границе с Чечней разблокировали трассу в Ингушетии

Глава МВФ предупредила о возможном ухудшении прогноза роста мировой экономики

Рынок акций РФ начал октябрь с умеренной коррекции вниз

Воронежский губернатор назвал законной выплату своему заместителю 23 окладов

Воронежский губернатор назвал законной выплату своему заместителю 23 окладовДействующий состав правительства был переназначен на переходный период, но в новый Агибалов уже не попадет Подробнее

В Чувашии арестован водитель, сбивший девочку после отказа сесть в его автомобиль

Рогозин назвал МКС венцом сотрудничества РФ и США

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');