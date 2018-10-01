Christie's выставит на торги керамические вазы Гогена и Пикассо

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - На лондонские торги Christie's в октябре выставят работы Фрэнсиса Бэкона, Герхарда Рихтера, Джорджо Моранди, Поля Гогена.

"Сессию торгов Christie's в октябре откроет посвященный модернистской и современной керамике вечерний кураторский аукцион "Un/Breakable". Вслед за ним 4 октября состоятся вечерние торги "Послевоенное и современное искусство", топ-лотами которого являются шедевры Фрэнсиса Бэкона и Герхарда Рихтера", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома в понедельник.

"Вечером того же дня пройдут тематические торги "Thinking Italian", посвященные итальянскому искусству ХХ века. Жемчужинами этого аукциона, проходящего второй год подряд, станут работы таких художников, как Лучио Фонтана, Джорджо Моранди, Альберто Бурри, Алигьеро Боэтти и Микеланджело Пистолетто. Дневные торги "Послевоенное и современное искусство" пройдут 5 октября", - добавили в пресс-службе аукционного дома.

Одним из топ-лотов аукциона "Un/Breakable" 2 октября станет ваза-портбукет "Атауальпа" (конец 1887 - начало 1888 года) работы Поля Гогена, которая оценивается в 120 - 180 тыс. фунтов. Другим значимым предметом на торгах будет выполненная в 1959 году терракотовая диорама Фаусто Мелотти из его серии работ, исследующих тему кукольного театра (250 - 350 тыс. фунтов).

Творчество Пабло Пикассо будет, в частности, представлено напольной вазой 1950 года "Женщины с вуалями" (400 - 600 тыс. фунтов).

На торгах послевоенного и современного искусства 4 октября коллекционерам представят картину Фрэнсиса Бэкона "Фигура в движении" 1972 года (оценивается в 15 - 20 млн фунтов) и датируемый 1983 годом "Череп" Герхарда Рихтера, который появится на публике впервые за последние 30 лет.

Также уйдут с молотка произведения таких художников, как Джефф Кунс, Лучио Фонтана, Ив Кляйн, Жан Дюбюффе и многих других. В общей сложности на продажу будет выставлено 56 лотов.

Топ-лотами среди работ современного американского искусства станут скульптура "Треснувшее яйцо (синее)" из серии "Празднование" Джеффа Кунса (оценка: 10 - 15 млн фунтов), работа Марка Гротьяна "Без названия (низко опавшее лицо в желтых и зеленых тонах 41.80)". Последняя оценивается в 6 - 8 млн фунтов.

На торгах "Thinking Italian" представят подборку работ Лучио Фонтана с оценочной стоимостью от 800 фунтов до 3 млн фунтов.

В секции, посвященной так называемому "бедному искусству" будут выставлены на торги картина Микеланджело Пистолетто "Марсия с ребенком на руках" (оценивается в 1 - 1,5 млн фунтов) или "Мешок в красных и черных тонах" Альберто Бурри (450 - 600 тыс. фунтов).

На аукционе 5 октября (дневные торги "Послевоенное и современное искусство") будет в общей сложности выставлено более 150 работ. К числу топ-лотов относятся произведения таких художников, как Рудольф Стингел, Эрнст Вильгельм Най, Аниш Капур, Он Кавара и Герхард Рихтер. Верхняя планка оценочной стоимости работ составляет 1 млн фунтов.