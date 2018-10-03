Письмо Григория Распутина продадут с аукциона

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Более 400 редких книг, документов и фотографий, среди которых письмо Григория Распутина, статья Кузьмы Петрова-Водкина, записка Антона Чехова выставят на торги аукционного дома "Литфонд".

"4 октября Аукционный дом "Литфонд" выставит на торги свыше 400 лотов, среди которых редкие книги, автографы, исторические бумаги, фотографии, плакаты и открытки", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе аукционного дома.

Одним из топ-лотов станет собственноручное письмо старца и царедворца Григория Распутина, адресованное игуменье Марии в Иоанно-Введенский Тобольский женский монастырь, в котором он упоминает Николая II. Письмо датируется январем 1910 года и оценивается в 650-700 тыс рублей.

Как отмечают эксперты, документ является редким и ценным с антикварной и историко-культурной точки зрения артефактом, практически не встречающимся в свободном обращении и представляет интерес для музеев, архивов и библиотек.

Собственноручная записка Антона Чехова с конвертом и автографом писателя 1896 года оценивается в 750-800 тыс рублей. Письмо адресовано Евгении Семенкович, соседке Чехова по Мелихово.

Другими лотами предстоящих торгов станут "Воспоминания о Санкт-Петербурге. Коллекция из 38 литографий..." 1825 года из библиотеки Адольфа Жаксона (эстимейт 280-300 тыс рублей), фотография Иоанна Кронштадтского с автографом 1899 года (190-210 тыс рублей), манифест о коронации императрицы Екатерины II (7 июля 1762 года, 15-16 тыс рублей), автограф статьи Петрова-Водкина по поводу работы над Женитьбой Фигаро (10-12 тыс рублей) и другие.