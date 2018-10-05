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Старейшее в Москве кинокафе "Звезда" откроется после ремонта

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Старейшее кинокафе Москвы "Звезда" откроется после ремонта 11 октября, сообщается на сайте мэра столицы в пятницу. Ремонт в кинотеатре на Земляном Валу продолжался два месяца.

"В помещениях обновили интерьеры. Фойе теперь выдержано в монохроме, покрытие пола заменили на матовый керамогранит, а также восстановили историческую конфигурацию лестницы, ведущей из зоны кофе-бара в фойе кинотеатра, обновили всю мебель. Во время ремонта в фойе расчистили исторический лепной потолок, скрывавшийся под слоями краски и гипсокартона", - говорится в сообщении.

Зрительный зал при этом практически не изменился. Рабочие обновили настенное освещение и шторы, блокирующие дневной свет. На фасаде установили новую вывеску, а главный вход и кассы перенесли на сторону Большого Казенного переулка.

В сообщении также говорится, что в следующем году "Звезде" исполнится 65 лет. В кинотеатре демонстрируется преимущественно авторское кино на языке оригинала с русскими субтитрами.

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Теги: Москва, кино
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