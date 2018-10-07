Новгородские кратиры XI-XII веков исследуют с помощью томографии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Ученые намерены подвергнуть томографическому исследованию два драгоценных сосуда, украшающих экспозицию ювелирного искусства Древней Руси в Грановитой палате, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ).

"Такое предложение озвучил на открывшейся сегодня в нашем музее конференции "Новгород и Новгородская земля. Искусство и реставрация" заведующий лабораторией реставрации драгоценных металлов Эрмитажа Игорь Малкиель", - сказал собеседник.

Ранее большинство экспертов полагали, что многокилограммовые позолоченные сосуды из серебра по образу аналогичных, но более древних византийских сосудов были отлиты для новгородского Софийского кафедрального собора на рубеже XI-XII веков местными мастерами Костой-Константином и Братилой-Флором.

Как пояснили в пресс-службе ГМЗ, Малкиель, который несколько лет назад по заказу новгородского музея проводил реставрацию сосудов, пришел к выводу, что сосуды, считавшиеся кратирами (чашами для причастия), изначально могли быть изготовлены и использовались в качестве светильников.

"Возможно также, что Коста-Константин и Братила-Флор, чьи имена процарапаны на сосудах, на самом деле изначально не являлись их авторами. Они могли быть мастерами, приварившими ручки к бывшим светильникам, что собственно, и сделало сосуды кратирами, и удостоверить свою работу подписями", - рассказали в ГМЗ.

Как отметили в пресс-службе, томография также может уточнить и возраст сосудов, которые могут оказаться древнее, чем считалось до сих пор.

Время начала томографических исследований сосудов и место их проведения пока не определены.