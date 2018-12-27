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Культура Итоги года: 2018

Роскомнадзор назвал топ-10 фильмов, пиратские копии которых в 2018 году блокировали чаще всего

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Фильм Константина Хабенского "Собибор" поставил рекорд 2018 года по количеству заблокированных пиратских ссылок на него в российском интернете, сообщили в Роскомнадзоре в четверг.

Ведомство опубликовало в фейсбуке топ-10 наиболее популярных фильмов, правообладатели которых обращались к регулятору за защитой от интернет-пиратов в уходящем году.

Больше всего удаленных или заблокированных ссылок в 2018 году касалось пиратских копиий российского фильма Константина Хабенского "Собибор". По данным ведомства, таких интернет-ресурсов было 538.

На втором месте - картина российского производства "За гранью реальности". Пиратские копии были удалены или заблокированы регулятором на 415 сайтах. Тройку лидеров замыкает фильм "Гоголь. Вий" - его с последствиями для себя пытались незаконно распространять 413 ресурсов.

В "горячую десятку" Роскомнадзора попал также мультик "Смешарики. Дежавю", фильм "Квартета И" "О чем говорят мужчины. Продолжение", картина "Тренер" Данилы Козловского, в котором он впервые дебютировал в качестве режиссера, фильм "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым, "Гоголь. Страшная месть" и российская военная драма "Несокрушимый".

Роскомнадзор в своем сообщении разместил ссылки на онлайн-кинотеатры, где интернет-пользователи могут легально посмотреть эти фильмы.

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Теги: Роскомнадзор, кино
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