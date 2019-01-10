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Культура

"Современник" поставил спектакль по роману Водолазкина про Гражданскую войну

Это история о познании человеком самого себя, отметил режиссер Айдар Заббаров

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Театр "Современник" впервые переносит на сцену роман Евгения Водолазкина "Соловьев и Ларионов", действие спектакля частично происходит в Крыму времен Гражданской войны, а главным героем в проекте становится время.

Премьерные постановки запланированы на 11, 14 и 18 января на Новой сцене театра.

"В этом спектакле мы пытаемся играть с понятием времени - на одном и том же месте с разницей в сто лет происходили драматические события. Для меня это история о познании человеком самого себя", - рассказал журналистам режиссер Айдар Заббаров, окончивший ГИТИС, в котором был учеником Сергея Женовача.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", Заббаров отметил, что в постановке есть параллели с сегодняшним днем. "Параллели есть, мы в любом случае все пропускаем через себя. И в этой постановке они есть, но не хотел бы про них говорить", - сказал он.

В процессе подготовки к проекту режиссер поехал в Ялту, чтобы пройти по местам действия романа.

Также он встречался с автором романа Водолазкиным, который одобрил постановку и отметил, что роман был импульсом для "сочинения" спектакля.

Действие постановки происходит в Крыму в 1920-м и 1996 годах, а также на станции 715-й километр в середине 80-х годов ХХ века.

Герои - белогвардейский генерал Ларионов (Максим Разуваев) и молодой историк Соловьев (Шамиль Хаматов). Последний в процессе своих научных изысканий должен изучить судьбу генерала. Однако сбор сведений об историческом персонаже приводит ученого к познанию самого себя.

Несмотря на конкретную временную привязку, режиссер играет с аутентичностью эпох - элементы одежды, антуража меняются также как и исторические реалии, но часто невпопад.

Переход между локациями осуществляется, в том числе, благодаря сцене-трансформеру, видеопроекциям и световым эффектам. А "свежести" постановке придают звучащие на протяжении действия композиции "Cheri Cheri Lady" Modern Talking, "Sunson" Нильса Фрама, "Wayfarer" Джона Сермана или "Francia" Франсиско Канаро.

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Теги: Современник, Евгений Водолазкин
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