Культура

Меры безопасности после похищения картины Куинджи усилены на всех площадках Третьяковки

Есть обновление от 23:19

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея (ГТК) усилила меры безопасности не только в Инженерном корпусе, откуда с выставки Архипа Куинджи украли картину "Ай-Петри. Крым", но и на других своих площадках, сообщили в пресс-службе ГТК.

"Меры безопасности усилены на выставке Архипа Куинджи и на всех площадках Третьяковской галереи",- говорится в сообщении пресс-службы учреждения, распространенном в воскресенье.

В нем отмечается, что похищение картины "Ай-Петри. Крым" произошло около 18:00 в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.

"В момент кражи охрана музея, осуществляемая силами Росгвардии и службой безопасности Третьяковской галереи, работала в штатном режиме",- заявили в пресс-службе.

Полиция и следственные органы незамедлительно приступили к расследованию. "В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, собираются свидетельские показания",- сказали в Третьяковке.

На место тут же прибыла гендиректор ГТК Зельфира Трегулова.

В пресс-службе подчеркнули, что предпринимаются все возможные усилия для возвращения работы.

Ранее в воскресенье информированный источник сообщил "Интерфаксу", что полиция выясняет обстоятельства исчезновения картины А.Куинджи из зала Третьяковской галереи, где проходит выставка художника.

Другой источник сообщил "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.

Позже официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила "Интерфаксу" эту информацию. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по розыску и задержанию лиц, похитивших картину, добавила она.

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года в Третьяковской галерее был задержан мужчина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

После исчезновения картины Куинджи главный вход в Третьяковскую галерею закрыт. За дверью выставлено небольшое ограждение. В здании дежурят несколько полицейских. По словам вышедших из здания посетителей, перед тем, как выпустить из Третьяковской галереи, сотрудники правоохранительных органов просили их показать содержимое сумок.

Между тем в связи с происшествием в Третьяковке с заявлением выступила Росгвардия. Как сказал "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, Росгвардия обеспечивает безопасность только на входе в Третьяковскую галерею, но не занимается охраной внутренних помещений или выхода.

Это не первая пропажа картин А.Куинджи в современной России. Так, в 2001 году из Челябинской галереи украли холсты Куинджи "Развалины в степи" и "На закате".

В 2017 году к розыску одной из похищенных работ художника пришлось даже подключать Интерпол. Во время ревизии в Вологодской картинной галерее не удалось найти этюд Куинджи "Днепр" и некоторые другие экспонаты.

Ретроспектива пейзажиста Архипа Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года. На выставке представлено порядка 170 лучших произведений художника. Помимо известных полотен, это живописные этюды и эскизы.

В состав выставки включены, помимо работ из фондов ГТГ и Русского музея, произведения из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Белоруссии.

Выставка продлится до 17 февраля.

Похищенная из Третьяковки картина Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Третьяковская галерея

Новости по теме

Культура
Белый внедорожник ищут в Москве в связи с похищением картины КуинджиБелый внедорожник ищут в Москве в связи с похищением картины Куинджи
Приметы похитителя: худощавый мужчина с русыми волосами и в джинсахПодробнее
 С выставки в Третьяковке пропала картина Куинджи "Ай-Петри. Крым"С выставки в Третьяковке пропала картина Куинджи "Ай-Петри. Крым"
Картину на глазах у посетителей унес мужчина, которого приняли за работника музеяПодробнее
 Умер композитор Мишель ЛегранУмер композитор Мишель Легран
Автор музыки к кинофильму "Шербурские зонтики" скончался в возрасте 86 летПодробнее
 "Зеленая книга": чёрный, белый, золотой"Зеленая книга": чёрный, белый, золотой
В российский прокат выходит один из главных претендентов на "Оскара"Подробнее
Премия "Золотой Орел" назовет лучшие фильмы прошлого годаПремия "Золотой Орел" назовет лучшие фильмы прошлого года
Больше всего номинаций у фильмов "Движение вверх", "Лед", "История одного назначения"Подробнее
 Что нового, BRAFAЧто нового, BRAFA
В брюссельской ярмарке искусства впервые официально примет участие РоссияПодробнее
 Объявлены номинанты на "Оскар-2019"Объявлены номинанты на "Оскар-2019"
За победу в номинации "лучший фильм" поборются восемь картинПодробнее
 Роспотребнадзор заявил, что не просил цензурировать комикс о ДэдпулеРоспотребнадзор заявил, что не просил цензурировать комикс о Дэдпуле
Ранее в СМИ появилась информация, что издательство после консультации с экспертом ведомства отказалось от публикации одной из главПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 25 января5 фото
25 января
Фотохроника 25 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураС выставки в Третьяковке пропала картина Куинджи "Ай-Петри. Крым"В миреМадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских странМоскваЗа выходные в Москве выпало уже 45% месячной нормы осадковВ миреВ Кремле опровергли отправку в Венесуэлу российских бойцов для охраны МадуроСпортНовак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian OpenВ РоссииЗадержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под Саратовом

Белый внедорожник ищут в Москве в связи с похищением картины Куинджи

Белый внедорожник ищут в Москве в связи с похищением картины КуинджиПриметы похитителя: худощавый мужчина с русыми волосами и в джинсах Подробнее

Меры безопасности после похищения картины Куинджи усилены на всех площадках Третьяковки

Минкультуры проверит меры безопасности на выставке Куинджи в Третьяковке

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта

Гандболисты сборной Дании впервые выиграли чемпионат мира

Составлен фоторобот похитителя картины Куинджи

У похитителя имелся сообщник на автомобиле Подробнее

Федор Емельяненко рассказал о своем самочувствии после боя с Райаном Бейдером

Минкультуры экстренно внесло картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" в реестр похищенных

Это должно исключить ее вывоз за границу Подробнее

На парковке торцового тента в Казани произошел конфликт со стрельбой

Третьяковскую галерею закрыли для посетителей после кражи картины Куинджи

Что произошло за день: воскресенье, 27 января

Похищение картины Куинджи на глазах посетителей Третьяковки и обрушение перекрытий многоэтажки в Перми Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');