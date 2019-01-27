Культура

Белый внедорожник ищут в Москве в связи с похищением картины Куинджи

Приметы похитителя: худощавый мужчина с русыми волосами и в джинсах

Белый внедорожник ищут в Москве в связи с похищением картины Куинджи
Сотрудники полиции у здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке
Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы разыскивают в Москве белый внедорожник, на котором предположительно скрылся похититель картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Видеозаписи с камер уличного наблюдения позволили установить, что предполагаемый похититель картины скрылся на белом Mersedes M-класса. Номер автомобиля идентифицировать пока не удалось", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время машину пытаются отследить с помощью автоматизированной системы "Поток".

Он уточнил приметы преступника, на основании которых был составлен его фотокомпозиционный портрет: худощавый мужчина в возрасте до 35 лет, рост около 172 см, волосы русые, коротко стриженные. Был одет в темно-синюю водолазку и джинсы такого же цвета.

Ранее источник сообщил, что составлен фоторобот похитителя, который разослан во все подразделения московской полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хищении культурных ценностей.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила ранее в воскресенье "Интерфаксу", что в полицию обратились работники охраны Третьяковской галереи с сообщением о хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" со стены одного из залов.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.

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Теги: Третьяковская галерея

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