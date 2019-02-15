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Культура

Забастовка транспортников не повлияет на работу Берлинале

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Берлине в пятницу пройдет забастовка работников транспорта, но она не представляет угрозы для работы 69-го Берлинского кинофестиваля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе форума.

"Забастовка не отразится на работе кинофестиваля. Все показы фильмов, пресс-конференции и другие события пройдут согласно расписанию", - рассказали агентству в пресс-службе киносмотра.

Там добавили, что советуют посетителям, журналистам и гостям фестиваля закладывать дополнительное время на дорогу, чтобы не опоздать на запланированные мероприятия.

Забастовка пройдет с 3:30 утра по берлинскому времени до полудня.

Метро, трамваи и большая часть автобусов не будут работать в этот промежуток времени. "Однако S-Bahn (городская железная дорога - ИФ) и региональные поезда будут функционировать", - продолжили в пресс-службе.

Там пояснили, что с помощью забастовки профсоюз работников транспорта требует улучшения рабочих условий.

69-й Берлинский кинофестиваль проходит с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.

Всего в конкуре фестиваля значилось 17 фильмов, однако как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киносмотра, из конкурса по техническим причинам исключен китайский фильм Чжана Имоу "Одна секунда".

Теги: Германия

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