Забастовка транспортников не повлияет на работу Берлинале

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Берлине в пятницу пройдет забастовка работников транспорта, но она не представляет угрозы для работы 69-го Берлинского кинофестиваля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе форума.
"Забастовка не отразится на работе кинофестиваля. Все показы фильмов, пресс-конференции и другие события пройдут согласно расписанию", - рассказали агентству в пресс-службе киносмотра.
Там добавили, что советуют посетителям, журналистам и гостям фестиваля закладывать дополнительное время на дорогу, чтобы не опоздать на запланированные мероприятия.
Забастовка пройдет с 3:30 утра по берлинскому времени до полудня.
Метро, трамваи и большая часть автобусов не будут работать в этот промежуток времени. "Однако S-Bahn (городская железная дорога - ИФ) и региональные поезда будут функционировать", - продолжили в пресс-службе.
Там пояснили, что с помощью забастовки профсоюз работников транспорта требует улучшения рабочих условий.
69-й Берлинский кинофестиваль проходит с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.
Всего в конкуре фестиваля значилось 17 фильмов, однако как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киносмотра, из конкурса по техническим причинам исключен китайский фильм Чжана Имоу "Одна секунда".