Культура

Фильмы про эмансипацию и про разбитые надежды вырвались в лидеры рейтинга критиков на Берлинале

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Картина из Турции про эмансипацию женщин и французская лента про разбитые надежды в Париже вырвались в лидеры рейтинга кинокритиков на 69-м Берлинале. Как сообщает корреспондент "Интерфакса", это следует из рейтинга журнала Screen, составляющегося на фестивале каждый день на основе отзывов критиков из разных стран мира.

Средняя оценка каждой из картин составила 3 балла. Фильм совместного производства Франции, Израиля и Германии "Синонимы" режиссёра Надав Лапида рассказывает о демобилизовавшемся после войны израильтянина по имени Йоав. Он приезжает в Париж с надеждой найти мир и стать настоящим французом, но из-за террактов в Европе и нападений арабского населения на французских евреев все надежды героя идут прахом.

Выше всего картину оценили критики из Германии, Великобритании и Италии, поставив ей четыре балла.

Другой лидер рейтинга, турецкий фильм "История трёх сестёр" Эмина Альпера рассказывает о взрослении трёх девушек, которые живут с отцом в анатолийском захолустье. Там царят патриархальные порядки и традиции, с которыми не могут совладать ни женщины, ни мужчины. Но главные героини пытаются идти наперекор судьбе.

Наивысшую оценку ленте поставил критик из Германии, а ниже всего, на два балла, ее оценил критик из России.

На втором месте расположилась македонская лента Теона Митевска "Бог существует, ее имя Петруниа" - это картина о женщине, которая идёт против церковных обычаев, навлекая на себя гнев и церкви, и государства, но продолжает отстаивать свои права. Она получила средний балл 2,9. На четыре балла ее оценил журналист из Италии, а на два балла - критики из Германии и Великобритании.

Замыкает тройку лидеров монгольская картина "Яйцо", которая представляет собой символическую притчу о перерождении. Она получила 2,8 балла.

Последнее место рейтинга занимает черно-белая испанская картина "Элиза и Марсела" Изабель Койшет про однополую пару, идущую против общества (1,4 балла). Также в конце рейтинга оказались фильм Агнешки Холланд про Голодомор, основанный на реальной истории валийского журналиста Гарета Джонса, который приезжает СССР в 1930-е годы (1,5 балла) и фильм открытия, картина Лоне Шерфиг "Доброта незнакомцев" про женщину, которая скрывается со своими детьми от агрессивного супруга-полицейского (1,6 балла).

Всего в конкурсе фестиваля значилось 17 фильмов, однако в понедельник "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе киносмотра, что из конкурса по техническим причинам исключён китайский фильм Чжана Имоу "Одна секунда". Вместо него будет показан его же "Герой" 2002 года.

69-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.

Теги: Берлинале

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