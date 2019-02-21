Главные новости
В РоссииМайклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничествеВ РоссииВ Кремле сообщили о недовольстве Путина выполнением поручений по делам против предпринимателейЭкономикаForbes сообщил о появлении в России второй женщины-миллиардера
Культура

Россияне в 2018 году заплатили за просмотр кино в интернете 5 млрд рублей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российский потребитель все больше склоняется в сторону легального контента в интернете, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Если говорить про фильмы, хочу отметить, что за последний год количество легальных фильмов, которые были приобретены через интернет, объем продаж составляет 5 миллиардов рублей", - сказал Волин в четверг на заседании Госдумы.

Он считает, что "это вполне себе серьезная солидная сумма, которая в разы выше, чем то, что было еще несколько лет назад, и показывает, что наш потребитель все больше и больше разворачивается в сторону легального контента".

По мнению Волина, "эти цифры опровергают мнение о том, что скачивание происходит в основном пиратского контента".

Замминистра добавил, что при этом за "последний год количество заблокированных пиратских сайтов превысило три тысячи штук".

Теги: Минкомсвязи

Новости по теме

Культура
Умер модельер Карл ЛагерфельдУмер модельер Карл Лагерфельд
Всемирно известный кутюрье скончался в парижской больнице в возрасте 85 летПодробнее
 Третьяковка заключила с "Росгвардией" дополнительный контракт на миллион рублейТретьяковка заключила с "Росгвардией" дополнительный контракт на миллион рублей
Особые меры безопасности приняты в связи с грядущей выставкой РепинаПодробнее
 Жюри 69-го Берлинале наградило победителейЖюри 69-го Берлинале наградило победителей
Они обратили особое внимание на картины про семейные отношенияПодробнее
 Умер швейцарский актер Бруно Ганц, известный по роли Гитлера в "Бункере"Умер швейцарский актер Бруно Ганц, известный по роли Гитлера в "Бункере"
Он также знаком зрителям по роли ангела Дамиэля в "Небе над Берлином" и прошлогодней картине Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек"Подробнее
Фильм Чжана Имоу исключили из конкурса БерлиналеФильм Чжана Имоу исключили из конкурса Берлинале
Организаторы заявили, что картина о "культурной революции" в КНР, на которую уже были проданы билеты, не будет показана в рамках основного конкурса по техническим причинамПодробнее
 "Рома" получил премию BAFTA как лучший фильм"Рома" получил премию BAFTA как лучший фильм
"Фаворитка" опередила мексиканскую ленту по числу наградПодробнее
 Стали известны лауреаты премии "Грэмми"Стали известны лауреаты премии "Грэмми"
Одного из музыкантов наградили посмертноПодробнее
 На аукционе в Нюрнберге не нашлось желающих купить картины ГитлераНа аукционе в Нюрнберге не нашлось желающих купить картины Гитлера
На торги были выставлены пять работ, автором которых якобы был фюрерПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
Умер модельер Карл Лагерфельд12 фото
19 февраля
Умер модельер Карл Лагерфельд
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМайклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничествеВ РоссииВ Кремле сообщили о недовольстве Путина выполнением поручений по делам против предпринимателейЭкономикаForbes сообщил о появлении в России второй женщины-миллиардераВ РоссииГосдума приняла закон о паллиативной помощиВ миреПассажирский Boeing в США случайно превысил скорость звукаЭкономикаАвстрия высказалась в поддержку "Северного потока-2"

Всем фигурантам дела Baring Vostok предъявлено обвинение

Полицейские Татарстана предотвратили заказное убийство предпринимателя

В Магнитогорске ввели особый режим из-за участившихся пожаров

В действиях туроператора "Жемчужная река" не нашли состава преступления

Запуск юниорской хоккейной лиги в России запланирован на осень

Суд Петербурга отказал депутату Резнику в иске к Беглову о защите чести

Суд Петербурга отказал депутату Резнику в иске к Беглову о защите честиДепутата возмутили слова о том, что он якобы поддержал идею сдать Ленинград фашистам Подробнее

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 22 февраля

Россияне в 2018 году заплатили за просмотр кино в интернете 5 млрд рублей

Калви отказался давать показания следствию до выработки адвокатами позиции

По словам защиты, обвинение очень расплывчатое и не содержит конкретики Подробнее

Полиция заинтересовалась мужчинами, станцевавшими лезгинку на дороге в Астрахани

В деле о пожаре на шахте Уралкалия с 9 погибшими появился пятый обвиняемый

Экипаж МКС в сентябре увеличится до девяти человек

В Брянской области осужден член наркокартеля, поставлявшего из Испании гашиш и марихуану

Подросток из белорусских Столбцов начал давать показания по двойному убийству

Два человека погибли в результате стрельбы в Мюнхене

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отдельном наказании главарей преступных сообществ

В Кремле отметили быструю реакцию ведомств на заражение московских детей дизентерией

Впервые в истории две женщины выйдут в открытый космос

Впервые в истории две женщины выйдут в открытый космосИми станут американские астронавтки - Кристина Кук и Энн Макклейн Подробнее

Майклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве

Майклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничествеОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok своей вины не признает Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');