Россияне в 2018 году заплатили за просмотр кино в интернете 5 млрд рублей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российский потребитель все больше склоняется в сторону легального контента в интернете, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Если говорить про фильмы, хочу отметить, что за последний год количество легальных фильмов, которые были приобретены через интернет, объем продаж составляет 5 миллиардов рублей", - сказал Волин в четверг на заседании Госдумы.

Он считает, что "это вполне себе серьезная солидная сумма, которая в разы выше, чем то, что было еще несколько лет назад, и показывает, что наш потребитель все больше и больше разворачивается в сторону легального контента".

По мнению Волина, "эти цифры опровергают мнение о том, что скачивание происходит в основном пиратского контента".

Замминистра добавил, что при этом за "последний год количество заблокированных пиратских сайтов превысило три тысячи штук".