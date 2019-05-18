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Джазовые пианисты-виртуозы выступят в московском Доме музыки

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Концерт джазовых пианистов Чано Домингеса (Испания-США) и Стефано Боллани (Италия) пройдет в Московском международном Доме музыки 30 мая.

Как сообщают организаторы, два исполнителя-виртуоза исполнят музыку разных стилей - босанову, танго, фламенко.

"Мы будем исполнять известные стандарты, которые публика обязательно прочувствует всем сердцем. Но, возможно, мы сыграем и некоторые популярные русские песни", - рассказали перед поездкой в Москву музыканты.

Альбомы Домингеса четырежды были номинированы на премию Grammy (последний раз - в 2016 году), неоднократно становились лучшими альбомами года по версии авторитетных изданий.

Боллани называют одним из лучших итальянских джазовых пианистов, блестящим импровизатором. У него около полусотни дисков, больше десятка почетных премий.

Выступление джазового дуэта в Москве пройдет на концертных роялях премиум класса Yamaha CFX и Bosendorfer Vienna Concert.

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