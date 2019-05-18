На кинофестивале "Победили вместе" назвали победителей

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - На церемонии закрытия XV Севастопольского Международного фестиваля документальных фильмов и телевизионных программ "Победили вместе" объявлены итоги киноконкурсов.

В международном конкурсе документальных фильмов Гран-при получил грузинский фильм "Прозрачный мир" режиссера Вахтанга Кунцева-Габашвили. Приз за лучший полнометражный фильм у ленты из Хорватии "Сербка" режиссер Небойша Слиепчевич. Приз за лучший короткометражный фильм – у румынской картины "Две казни маршала", режиссера Раду Жуде. Приз за лучшую операторскую работу - у фильма "Отец Байкал", режиссер Мария Марина Мельник, оператор Юрий Ермолин.

В национальном конкурсе документальных фильмов первый приз имени Владислава Микоши – у картины "Своя республика", режиссёра Алёны Полуниной. Приз за лучшую режиссёрскую работу имени Игоря Шадхана – "Свидетели любви", режиссера Натальи Гугуевой. Приз за лучшую операторскую работу имени Анатолия Головни – "Последние Робинзоны Охотского моря", режиссёра Светланы Быченко. Специальный приз оргкомитета – "Корабли Крымской весны", режиссера Марии Раздорской.

В международном конкурсе киношкол лучшим фильмом стал "С ветром", режиссер Артур Саакян, Армения. Лучший режиссер - Лучия Кашова из Словакии за ленту "Конкретные времена". Специальный приз "Фильму, открывающему много дверей" - у картины "Ничего личного", режиссёр Евгений Милых. Диплом фестиваля – "Наследие предков", режиссёр Берик Жаханов, Казахстан.

В телевизионном конкурсе документальных фильмов приз имени Джеммы Фирсовой за лучший фильм на социально-философскую тему – "История Молдовы", режиссёры Наталья Анисимова, Елена Пахомова, Молдова. Приз программы "Военная тайна" за лучший фильм, посвящённый отечественной истории – "Солдаты спорта", авторы и режиссёры Екатерина Толдонова, Геннадий Каюмов. Приз имени Святослава Бэлзы за лучший телевизионный фильм о культуре – "Экспозиция войны", автор и режиссёр Владимир Сидоренко. Лучший телефильм-портрет – "Дмитрий Менделеев. Заветные мысли", режиссёр Андрей Судиловский. Лучший телевизионный сериал - "Мой век", автор сценария и режиссёр Теодора Ремундова, Чехия. Лучший телевизионный документальный фильм - "Несломленный нарком", автор сценария и режиссёр Иннокентий Иванов.

Многие участники также получили спецпризы и дипломы. XV Севастопольский Международный фестиваль документальных фильмов и телевизионных программ "Победили вместе" проходил в этому году с 12 по 18 мая.