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В Минкультуры открестились от требований вырезать сцены из фильма про Элтона Джона

В России картина вышла с купюрами: из нее удалили секса между мужчинами

В Минкультуры открестились от требований вырезать сцены из фильма про Элтона Джона
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Картину Декстера Флетчера об Элтоне Джоне "Рокетмен" сократили для российского проката, и дублированную и субтитрованную версию. Внимание на это обратил кинокритик Антон Долин. В Минкультуры "Интерфаксу" заявили, что не требовали делать никаких купюр.

По словам Долина, из фильма вырезали все сцены поцелуев, секса и орального секса между мужчинами. Также из него убрали завершающий титр, в котором говорится о браке музыканта с мужчиной и о том, что они воспитывают детей.

"Из фильма убрали всего минут 5, но это очень заметно. Речь идет о принципиальных пяти минутах, очень важных для художественного замысла", - написал критик в фейсбуке и назвал это цензурой.

Также в картине сократили сцены многочисленного употребления наркотиков и алкоголя, от зависимости к которым Элтон Джон лечился в реабилитационной клинике, пишет "Кинопоиск".

"Никаких рекомендаций по поводу удаления сцен из указанной картины Минкультуры России не давало, это исключительно решение компании-прокатчика ленты", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

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"В фильм действительно были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ", - заявил изданию "Искусство кино" представитель прокатчика "Централ Партнершип".

Хронометраж российской версии фильма составляет 1 час 40 минут, отмечает "Кинопоиск" со ссылкой на данные приложения объединенных киносетей "Формула Кино" и "Синема Парк", которое называется "Кинотеатры", составляет 1 час 40 минут. В международной базе IMDb указано, что фильм идет 2 часа 1 минуту, именно столько же он продолжался на премьере в Каннах. В реестре прокатных удостоверений Минкульта указан хронометраж 1 час 59 минут.

В российский прокат байопик выйдет 6 июня. Премьерный показ состоялся 30 мая. Роль Элтона Джона в картине сыграл Тэрон Эджертон.

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