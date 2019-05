Боль и слава "Рокетмена"

На Каннском кинофестивале показали байопик об Элтоне Джоне и фильм-исповедь Педро Альмодовара

Кадр из фильма "Рокетмен" Фото: официальный сайт Каннского кинофестиваля

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Главная награда фильму на Каннском кинофестивале, помимо "Золотой пальмовой ветви", - эмоции публики. Одними из самых громких премьер на Лазурном берегу стали "Рокетмен" - о музыкальном гении Элтоне Джоне - и "Боль и слава", своеобразная исповедь мастера от кинематографа Педро Альмодовара.

Музыкальная фантазия "Рокетмен" Декстера Флетчера рассказывает историю превращения застенчивого парня, талантливого пианиста из маленького городка по имени Реджинальд Дуайт в суперзвезду и культовую фигуру мирового масштаба - сэра Элтона Джона.

Кадр из фильма "Рокетмен" Фото: официальный сайт Каннского кинофестиваля

Открывающая фильм сцена своей контрастностью и противоречием задает тон всей картине: Элтон (в исполнении талантливого Тарона Эджертона) в ярком концертном костюме врывается в класс психологической поддержки и начинает свою исповедь. Воспоминания героя показываются флэшбэками, из которых мы узнаем, как юный Реджинальд страдал от разлада родителей и их холодности по отношению к себе, как находил утешение в музыке - своем истинном предназначении.

Важным связующим звеном картины является сотрудничество Элтона с поэтом-песенником, основным автором текстов для песен главного героя - Берни Топином (Джейми Белл). Коллаборацию этого творческого тандема сложно переоценить. Именно во время работы с Топином произошли восхождение Элтона на музыкальный Олимп, знаменитый тур в США, а также знакомство и роман со своеобразным антагонистом фильма - Джоном Ридом (Ричард Мэдден), первым менеджером Элтона.

Однако "Рокетмен" - не обычный байопик. События показываются не в точной хронологической последовательности, а в тоне повествования то и дело проскальзывают дерзкие нотки. Британская чопорность героев, строгость костюмов разбавляются задорными музыкальными номерами в стиле мюзиклов под мелодии хитов сэра Элтона. Это "I Want Love", "Crocodile Rock", "Donʼt Go Breaking My Heart", "Goodbye Yellow Brick Road", "Your Song" и другие. Таким образом, создатели намеренно заигрывают с публикой, упрощая ленту для восприятия зрителям со всех уголков Земли.

В то же время, картина, как и любой байопик, приправлена долей кокетливости, щепоткой жеманства и разбавлена вымыслом. В титрах зрителям рассказывают как Элтон поборол все свои дурные привычки и пристрастия, нашёл свою любовь и в общем и целом весьма счастлив. Вот только из-за такой бравады начинаешь подозревать авторов фильма в искусности и наигранности - уж слишком ладно эпилог замыкает повествование.

Другой картиной о становлении творческой личности и почти что байопик на фестивале стал фильм "Боль и слава" классика Педро Альмодовара. Проект не заявлен как автобиографический, но стал своего рода исповедью испанского мастера. В картине показана жизнь талантливого известного кинорежиссера Сальвадора Мальо через призму его собственных воспоминаний. Главный герой рефлексирует на темы творчества, популярности, любви, отношений с матерью.

Кадр из фильма "Боль и слава" Фото: пресс-служба компании "Вольга"

Чтобы рассказать такую весьма личную историю на экране, Альмодовар пригласил на главные роли своих любимцев, "постоянных" актеров - Пенелопу Крус и Антонио Бандераса. В своей новой роли Бандерас выходит на новый уровень мастерства (если для него еще существует таковой). Представленный постаревшим и умудренным опытом мачо, Бандерас немногословен, выражает эмоции почти только мимикой, заставляя, не шелохнувшись, ловить каждый его взгляд и жест.

Зритель сцена за сценой выстраивает для себя биографию Сальвадора: вот он в 1960-х с семьей переезжает из одного поселения в другое в поисках лучшей жизни, влюбляется, а затем приобщается - и весьма успешно - к миру кинематографа, становится культовым режиссером, ссорится с главным актером своего известного кинопроекта. И вот теперь, собравшись взяться за новый автобиографичный проект, герой по-новому смотрит на свой путь.

Герой Сальвадора в своих воспоминаниях рассказывает о том, какую роль на протяжении жизни играла его мама (Пенелопа Крус), завуалированно показывает свою первую настоящую любовь, а также вновь переживает эмоциональную встречу с экс-возлюбленным в Мадриде. Параллельно с этим ему приходится иметь дело с реальностью, в которой походы ко врачам сменяются зависимостью от медикаментов и запрещенных веществ.

Альмодовар, не изменяя себе, с первых минут погружает зрителя в пучину эмоциональных привязанностей, переживаний и буйства красок. Но в этот раз делает это более деликатно, интимно, так, что создается ощущение, будто представленное на экране не предназначалось для показа всему миру. Принято считать, что в творчестве испанского режиссера прослеживается влияние барокко. Подтверждением этому в новой картине становятся выветренность композиций, динамичные образы или совмещение реальности и иллюзии. Но квинтэссенцией всего этого становится финал картины - и то, как мастер обыгрывает его, выше всяких похвал.

Анна Нехаева