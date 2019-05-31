"Пионер" покажет оригинального "Рокетмена" при наличии прокатного удостоверения

Из российской версии фильма про Элтона Джона исключили сцены гомосексуального секса и употребления наркотиков

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Кинотеатр "Пионер" готов начать демонстрацию оригинальной версии фильма о музыканте Элтоне Джоне "Рокетмен" при условии, что она получит прокатное удостоверение. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кинотеатра.

"Кинотеатр Пионер будет рад показать оригинальную версию фильма "Рокетмен". Конечно, если у этой версии будет прокатное удостоверение. Мы считаем, что российские зрители достойны того, чтобы смотреть фильмы в том виде, в котором они задуманы авторами", - сказал собеседник агентства.

Премьера "Рокетмена" - история взлета к мировой музыкальной славе, превращения британского пианиста Реджинальда Дуайта в культовую фигуру мировой поп-музыки - состоялась на последнем кинофестивале в Каннах.

Элтон Джон лично настаивал на сценах секса и наркотиков в "Рокетмене", но в российском прокате пожелания музыканта игнорировали.

Из отечественной версии исключили сцену гомосексуального секса, сохранив саму линию однополых любовных отношений.

Еще в фильме урезали сцены многочисленного употребления наркотиков и алкоголя, от зависимости к которым Элтон Джон лечился в клинике. Также в РФ удалили финальный титр - в оригинале говорится, что музыкант нашел свою любовь, удачно женился и воспитывает детей.

Прокатный рейтинг "Рокетмена", тем не менее сохранился 18+.

Версия фильма с вырезанными сценами была показана на московской премьере картины.

В пресс-службе Минкультуры РФ "Интерфаксу" сообщили, что министерство не давало никаких рекомендаций прокатчику по удалению сцен из фильма, отметив, что это исключительно решение компании-прокатчика ленты.

В свою очередь, глава департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова назвала "самоцензурой" решение компании-прокатчика удалить сцены из "Рокетмена".

"Это самоцензура, если говорить и оценивать эту ситуацию, потому что, к сожалению, я не видела фильма в Каннах и мне не с чем сравнивать. Нам принесли релиз, который мы выдали. Прокатчик сам запросил категорию 18+, мы не возражали, действительно ряд сцен соответствовали этому возрастному рейтингу, и в срок было выдано прокатное удостоверение, если честно, о существующей проблеме я узнала из соцсетей", - сказала Любимова журналистам в пятницу.

Она отметила, что данная ситуация должна быть решена между правообладателем и дистрибьютером фильма.

"Рокетмена" снял режиссер Декстер Флетчер. До этого он выпустил фильм "Богемская рапсодия" о лидере группы "Queen" Фрэди Меркури, звезде рок-музыки с похожей на Элтона Джона судьбой. В РФ картина о Меркури шла в полной версии. Но в Китае подверглась цензуре.

В российский прокат "Рокетмен" выйдет 6 июня.