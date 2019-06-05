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Бари Алибасов оказался в реанимации в НИИ им.Склифосовского

Бари Алибасов оказался в реанимации в НИИ им.Склифосовского
Бари Алибасов
Фото: Николаев Александр, Интерпресс/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Состояние продюсера и музыканта Бари Алибасова оценивается как тяжёлое, он в реанимации, сообщили "Интерфаксу" в НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского в среду.

"Он сейчас находится в токсикореанимации. Состояние тяжелое, температура 36,9", - сказали в справочной.

Со своей стороны, PR-директор артиста Вадим Горжанкин подтвердил "Интерфаксу", что состояние Алибасова тяжелое, но он в сознании.

По его словам, у музыканта ожог пищевода и желудка.

"Последняя информация, которая у нас имеется, поступила от родственников рано утром. Бари Алибасов находится в сознании, это уже достаточно хороший прогноз, с учетом того, какой диагноз ему поставлен - 4-ая степень ожога желудка и ожога пищевода. Он борется с недугом, поэтому есть вероятность, что прогнозы будут положительными", - сказал Горжанкин.

Ранее появилась информация, что музыкант отравился неизвестным веществом, предположительно жидкостью для прочистки труб, употребив его по ошибке вместо воды. Однако накануне вечером сын Алибасова эти сообщения опроверг.

Алибасов - музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Является руководителем группы "На-на".

Бари Алибасов

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