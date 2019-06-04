Сын Бари Алибасова опроверг сообщения об отравлении продюсера
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Здоровью музыканта и продюсера Бари Алибасова ничего не угрожает, сообщил "Интерфаксу" сын музыканта Бари Алибасов.
"Все хорошо, ничего не случилось", - сказал Алибасов-младший.
Ранее в СМИ появилась информация, что музыкант отравился неизвестным веществом, предположительно жидкостью для прочистки труб, употребив его по ошибке вместо воды.
Бари Алибасов - музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Является руководителем группы "На-на".