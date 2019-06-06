Глава Третьяковки посетовала на нехватку господдержки музеев из-за привлеченных средств

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Доля государственной поддержки музеев с каждым годом уменьшается, а привлеченных средств увеличивается, заявила глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. По ее словам, такой дисбаланс приводит к тому, что государство отказывается от поддержки музеев.

"Действительно, это происходит во всем мире, в том числе и в странах, где музеи, как и в России, являются государственными. Доля государственных средств в бюджете уменьшается, а доля привлеченных, заработанных, спонсорских и меценатских средств растет с невероятной прогрессией", - сказала Трегулова в четверг на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В 2014 году государственная составляющая бюджета Третьяковской галереи была 68%, а 32% составляли привлеченные деньги, а 2018 году ситуация обратная: 32% - от государства, 68% галерея привлекает и зарабатывает самостоятельно.

Она уточнила, что все выставочные, образовательные, издательские проекты делаются на спонсорские средства.

По ее мнению, данный дисбаланс приводит к тому, что государство отказывается от поддержки музеев.

"Возникает вопрос, как долго дальше этот процесс может идти? И насколько может уменьшаться часть государственной поддержки. И возникает ситуация, когда государство начинает думать - они и так найдут деньги у бизнеса. Мы не можем уже дальше увеличивать этот дисбаланс. Есть вещи, связанные с содержанием музея, развитием, изменением его инфраструктуры, которые являются обязанностью государства, потому что мы воспитываем человека будущего", - заявила Трегулова.