Мединский призвал "не махать шашкой" в споре о передаче Спасо-Андроникова монастыря РПЦ

Фото: ТАСС, Сергей Карпухин

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Законодательство РФ предполагает передачу культовых объектов Русской православной церкви (РПЦ), но по таким знаковым комплексам, как Спасо-Андроников монастырь, где сейчас располагается музей имени Андрея Рублева, необходим разумный компромисс, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

"У нас же есть условно называемый закон о реституции, по которому, если очень упрощенно, объекты, в которых были храмы, должны быть возвращены церкви, если она обращается к государству. Все эти объекты были в свое время у церкви конфискованы, мы должны понимать это. Поэтому с точки зрения исторической справедливости закон безупречен", - сказал министр "Интерфаксу", комментируя ситуацию вокруг Спасо-Андроникова монастыря.

Вместе с тем, по его мнению, поспешные решения по ряду знаковых объектов могут принести самой церкви больше минусов, чем преимуществ. "Есть отдельные объекты, которые на протяжении последних 80, 90 лет и даже более века уже использовались таким образом, что принятие по ним каких-то резких решений может породить, в том числе и для церкви, больше проблем, чем плюсов", - сказал Мединский.

Министр полагает, что примером разумного компромисса может служить Успенский собор в Кремле: "Это особый объект Музеев Московского Кремля. Содержание, ремонт, реставрация его финансируется из бюджета. В то же время в соборе по особым случаям проходят церковные службы. С Исаакиевским собором ситуация в чем-то схожая".

Говоря о Спасо-Андрониковом монастыре, Мединский отметил, что на его территории, с одной стороны, действует старейший каменный храм в Москве, а с другой - создан Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. "(Это) музей, которому много десятилетий, и мы вкладываем серьезные деньги в его развитие. Поэтому еще раз подчеркну - закон справедлив. Но в случае отдельных болезненных моментов надо просто спокойно разбираться. У нас есть эффективно работающая комиссия Минкультуры и РПЦ. Всегда обо всем можно договориться", - подчеркнул глава министерства.

На вопрос, когда в истории с передачей монастыря будет поставлена точка, Мединский сказал: "Сейчас этот вопрос будет выноситься на комиссию, посмотрим, обсудим, шашкой махать не надо".

В июне в музее Рублева сообщили, что его могут выселить из Спасо-Андроникова монастыря, так как переговоры с РПЦ идут сложно и не приводят к положительному результату для музея.