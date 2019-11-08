В Минкультуры заявили об отсутствии решения по вопросу передачи Андроникова монастыря РПЦ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Спасо-Андроников монастырь еще не передан Русской православной церкви, продолжаются переговоры о совместном использовании его комплекса РПЦ и музеем имени Андрея Рублева, заявил директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

"Никакой передачи нет", - заверил он.

Чиновник напомнил, что в марте поступило заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла о передачи монастыря церкви. Ситуацию сейчас обсуждает комиссия по взаимодействию музейного сообщества и РПЦ, которую возглавляют митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), глава патриаршего совета по культуре, и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

"Мы сейчас ищем возможные компромиссные варианты, пока они не найдены. Вопрос совместного использования не закрыт - у нас есть масса позитивных примеров - будем двигаться дальше", - сказал Кононов.

По его словам, в ситуации "есть объективные проблемы", которые стороны будут решать сообща.

Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева сейчас готовится к ремонту и приспособлению зданий, которые ему передала мэрия, добавил чиновник. В эти здания поместят часть экспозиций музея, что поможет решить проблему фондохранения.

В июне в музее Рублева заявили, что переговоры с РПЦ в комиссии идут сложно, церковь не хочет уступать музею даже часть недвижимости и музею грозит выселение. Представители церкви на это сказали, что не собираются форсировать переезд музея и готовы ждать хоть 20 лет, пока музей не обустроится в предоставленных ему мэрией зданиях.

На следующий день директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что есть план развития музея Рублева, разработанный с участием патриархии, и совместный план развития Андроникова монастыря, который предусматривает "строительство больших хранилищ, музейных пространств, передачи части зданий для того, чтобы там существовал монастырь".