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В Перми 3,75 км заборов разрисуют медведями, кокошниками и ископаемыми

В городе в четвертый раз пройдет фестиваль "Длинные истории Перми"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - На фестивале "Длинные истории Перми" художники из нескольких регионов разрисуют 18 заборов, общая протяженность рисунков составит 3,75 километра. Об этом сообщила пресс-служба администрации и губернатора края.

На заборах появятся работы "Ископаемые пермского периода" Аделины Шайдулиной (Москва), "Уралучгун медведь" Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной (Пермь), "Кокошник как русский космос" Дианы Воуба (Москва), "Пространственно-временной континуум" Игоря Рядова (Пермь), "Россия сама по себе арт-объект" Владимира Абиха (Санкт-Петербург), "Желтая уточка" Константина Беньковича (Санкт-Петербург), "Форма. Пермь" Александра Куриленко (Санкт-Петербург, Пермь), "Время - это любовь" Нины Стадник (Москва, Ростов-на-Дону), "Мы были здесь" Катерины Мухи (Москва).

Волонтеры фестиваля уже начали готовить заборы - очищать их от объявлений и мусора и наносить фоновую краску. Работы должны быть готовы к середине августа.

Фестиваль "Длинные истории Перми" проводился в 2011, 2012 и 2017 годах. В последний раз площадкой для него стали 15 объектов, которые находятся в центре города, было разрисовано 16 заборов. Самая короткая работа заняла около 20 м, самая протяженная - более 100 м.

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