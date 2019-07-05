Уничтоженную боевиками статую в Ираке восстановили с помощью 3D-печати

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Скульптура льва, которая была уничтожена в Ираке террористами из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), восстановлена на 3D-принтере, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По данным агентства, 3D-модель является копией 3000-летней статуи, которая находилась в храме Иштар в иракском городе Нимруд.

The sculpture is a replica of a colossal 3,000-year-old statue from the Temple of Ishtar in Nimrud, in what's now Iraq. https://t.co/ddVYWjyDVX — CBS 21 News (@CBS21NEWS) July 4, 2019

Статуя льва была воссоздана по фотографиям, сделанным до ее уничтожения в 2015 году. В восстановлении каменного льва участвовала компания Google, речь идет о проекте по цифровому искусству и культуре.

Модель льва в натуральную величину можно увидеть на выставке в Лондоне, которая откроется в ближайшее время.