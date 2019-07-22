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Умер актер Денис Кмит

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Актер Денис Кмит, сыгравший в комедии Леонида Гайдая "Спортлото-82", скончался на 60-м году жизни, сообщил в своем фейсбуке продюсер Вячеслав Шмыров.

"Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу, а три месяца назад не стало его легендарной мамы - фото-художника Галины Кмит", - написал Шмыров.

Денис Кмит - российский киноактер, известен по роли Павла в комедии Гайдая "Спортлото-82". Также сыграл в фильмах "Цыган" (1967), "Ка-ка-ду" (1992), "Поворот ключа" (1999).

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