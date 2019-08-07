Тарантино представил москвичам "Однажды... в Голливуде" "со всей русской душой"

На премьеру пришли чиновники, звезды, журналисты и блогеры

Режиссер Квентин Тарантино в Москве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Москве в кинотеатре "Октябрь" прошла премьера новой картины Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде", ленту представил сам режиссер, передает корреспондент "Интерфакса".

Перед премьерой Тарантино отметил, что пришло много людей и поблагодарил их. Он напомнил, что в прошлый раз был в Москве в 2004 году на ММКФ, где представлял фильм "Убить Билла-2".

"Это было потрясающим опытом, я знал что тут любят меня, но пока я не приехал и не увидел все своими глазами я не верил, что это правда. Я хочу сказать, что я простой американец, который ценит вашу любовь", - сказал Тарантино.

Он также рассказал, что, когда проходил по красной дорожке перед премьерой и раздавал автографы, одна поклонница сказала ему, что "у тебя русская душа". "Я презентую фильм со всей русской душой", - добавил Тарантино.

На премьеру пришли глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова, блоггер BadComedian Евгений Баженов, режиссер Константин Богомолов, журналист и политик Ксения Собчак, актеры Александр Петров, Дмитрий Певцов, Ингеборга Дапкунайте, Аглая Тарасова, журналист и кинокритик Антон Долин и многие другие.

В девятой картине Тарантино говорится о событиях 1969 года в Голливуде, которые произошли после отмены кодекса американской ассоциации кинокомпаний (кодекса Хейса), который был неофициальным нравственным стандартом цензуры американского кинематографа.

По сюжету, актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Питт и ДиКаприо появились на одном экране впервые.

Экранными партнерами ДиКаприо и Питта стали не менее маститые актеры, которым достались роли реальных или вымышленных персонажей того времени. Аль Пачино играет известного продюсера Марвина Шварца, который пытается продвигать и продавать итальянские вестерны. Курт Рассел воплощает образ Рэнди, координатора по трюкам. Дакоте Фэннинг досталась роль Пискли, члена секты Мэнсона "Семья", а Марго Робби – Шэрон Тейт, обаятельной молодой актрисы, которая поселилась рядом с Далтоном. Впоследствии она вместе с домочадцами была убита членами банды Мэнсона.

Шэрон замужем за режиссером Романом Полански, чей фильм "Ребенок Розмари" только-только вышел на экраны и принес ему головокружительный успех. Тейт и Полански теперь – желанные гости на любой вечеринке в городе, и они ведут богемный образ жизни.

Как отмечают прокатчики фильма, компания WDSP, у фильма оригинальный сюжет, "что сейчас, в век сиквелов и супергеройских блокбастеров, настоящая редкость".

Сам режиссер, перед премьерным показом картины в Каннах написал обращение, в котором просил всех зрителей и кинокритиков воздержаться от спойлеров, чтобы каждый мог насладиться фильмом, не подозревая о возможных поворотах сюжета. Также режиссер попросил "принять тот финал, каким его видит режиссер".