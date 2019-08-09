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Новый фильм Тарантино в первый день проката в России и СНГ установил рекорд

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - "Однажды... в Голливуде" Фильм режиссера Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" за первый день проката в России и странах СНГ заработал 125 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании Sony Pictures Releasing Russia, которая является прокатчиком картины в России.

"По итогам первого дня проката в России и СНГ 9-й фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" показал рекордный стартовый результат среди картин режиссера", - говорится в сообщении.

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году. По сюжету, актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Квентин Тарантино - американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер и кинооператор. Один из наиболее ярких представителей постмодернизма в кинематографе. Мировую известность получил после картины "Криминальное чтиво" (1994), которая принесла ему "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также премии "Оскар" и "Золотой глобус" за лучший сценарий.

Квентин Тарантино Sony

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